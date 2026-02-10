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About this event

Sponsor Frontwave Foundation 2026 Golf Tournament

660 S El Camino Real

Oceanside, CA 92057

Tee Sign Sponsor
$100
Hole Sponsor
$250

Only one per hole. Also includes the opportunity to setup a table/tent on your hole!

Hole-in-One Sponsor ($10k)
$500

Exclusive. $10,000 hole-in-one sponsor.

Closest to the Pin Sponsor - Chick-fil-A (meals for 1 year)
$500

Exclusive.

Hole-in-One Sponsors (3)
$250

Exclusive. Three sponsors.

Luncheon Sponsor - NCCI Services
$1,000

Includes (1) free foursome. Signage at luncheon. Option to include promo item for all attendees.

Breakfast Sponsor - Chick-fil-A
$1,000

Includes (1) free foursome. Signage at breakfast. Option to include promo item for all attendees.

Title Sponsor - Enterprise Car Sales
$3,000

Includes (2) free foursomes. Option to provide additional signage/table/tent on course, promo items or gift bag for golfers.

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