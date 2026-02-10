Sponsor Frontwave Foundation 2026 Golf Tournament

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About this event
Only one per hole. Also includes the opportunity to setup a table/tent on your hole!
Exclusive. $10,000 hole-in-one sponsor.
Exclusive.
Exclusive. Three sponsors.
Includes (1) free foursome. Signage at luncheon. Option to include promo item for all attendees.
Includes (1) free foursome. Signage at breakfast. Option to include promo item for all attendees.
Includes (2) free foursomes. Option to provide additional signage/table/tent on course, promo items or gift bag for golfers.
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