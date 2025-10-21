Peanut Butter & Jelly Project

Peanut Butter & Jelly Project

SPONSOR A FAMILY FOR THANKSGIVING 2025

900 NW 6th St

Fort Lauderdale, FL 33311

SPONSOR 1 FAMILY OF 8
$150

SPONSOR 2 FAMILIES
$300
SPONSOR 5 FAMILIES
$750
This is a group ticket, it includes 4 tickets
SPONSOR 10 FAMILIES
$1,500
This is a group ticket, it includes 6 tickets

LOGO PLACEMENT

SPONSOR 20 FAMILIES
$3,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets

PLATNUM LOGO PLACEMENT & MEDIA PACKAGE

PLATNUM SPONSOR
$5,000
This is a group ticket, it includes 12 tickets

FEEDS 33 FAMILIES
PLATNUM LOGO PLACEMENT & MEDIA PACKAGE
1 MINUTE PROMOTIONAL VIDEO FEATURING YOUR LOGO

SPONSOR 50 FAMILIES
$7,500
This is a group ticket, it includes 2 tickets

FEEDS 50 FAMILIES
DIAMOND LOGO PLACEMENT & MEDIA PACKAGE
1 MINUTE PROMOTIONAL VIDEO FEATURING YOUR LOGO

ELITE SPONSORSHIP: FEEDS 66 FAMILIES
$10,000
This is a group ticket, it includes 20 tickets

FEEDS 66 FAMILIES
ELITE LOGO PLACEMENT & MEDIA PACKAGE
1 MINUTE PROMOTIONAL VIDEO FEATURING YOUR LOGO. Tent at events. Email List. Logo on water bottles.

