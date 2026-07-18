A smiling woman in a black polo shirt with a "MOOR CARING HANDS INC." logo holds a home-cooked meal in the foreground, while the background features a black and gold advertisement for "Senior Dinner Day" with donation suggestions.
Moor Caring Hands Inc

Hosted by

Moor Caring Hands Inc

About this event

Sponsor a Senior Home-Cooked Meal

Sponsor One Senior Meal
$15

Sponsors one home-cooked meal for a registered senior, including meal preparation, packaging, delivery, and a wellness check

Sponsor Two Senior Meals
$30

Provides two home-cooked meals for registered seniors in our Senior Support Program

Sponsor Four Senior Meals
$60

Helps provide four nutritious home-cooked meals delivered with care by Moor Caring Hands volunteers.

Community Sponsor
$100

Supports the Senior Dinner Program by helping cover food, supplies, and delivery costs while sponsoring multiple seniors.

Senior Champion
$250

Provides significant support for the July Senior Dinner Day and helps sustain future meal deliveries for our registered seniors.

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