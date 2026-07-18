Sponsor a Senior Home-Cooked Meal

Hosted by
About this event
Sponsors one home-cooked meal for a registered senior, including meal preparation, packaging, delivery, and a wellness check
Provides two home-cooked meals for registered seniors in our Senior Support Program
Helps provide four nutritious home-cooked meals delivered with care by Moor Caring Hands volunteers.
Supports the Senior Dinner Program by helping cover food, supplies, and delivery costs while sponsoring multiple seniors.
Provides significant support for the July Senior Dinner Day and helps sustain future meal deliveries for our registered seniors.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!