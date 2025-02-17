Sponsor our 2025 Season

Deep-Dish
$1,500

Perks include: Social Media Shout-Out, Autographed League Photo, Gameday Print Ad (full page), Website Ad, Scoreboard Ad, Season Tickets for Home Games (4 Season Passes), Game Announcements, Banner Displayed, VIP Seats, CSRD Stickers, CSRD T-shirts (4), and Logo Patch on Jersey. (tax-deductible amount $1000)
Stuffed
$1,000

Perks include: Social Media Shout-Out, Autographed League Photo, Gameday Print Ad (half page), Website Ad, Scoreboard Ad, Season Tickets for Home Games (2 Season Passes), Game Announcements, Banner Displayed, VIP Seats, CSRD Stickers, and CSRD T-shirts (2). (tax-deductible amount $750)
Pan
$500

Perks include: Social Media Shout-Out, Autographed League Photo, Gameday Print Ad (1/4 page), Website Ad, Scoreboard Ad, Tickets for Home Games (2 Tickets), Game Announcements, and Banner Displayed. (tax-deductible amount $464)
Thin Crust
$250

Perks include: Social Media Shout-Out, Autographed League Photo, Gameday Print Ad (logo only), Website Ad, Scoreboard Ad, and Game Announcements. (tax-deductible amount $250)
