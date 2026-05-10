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Sponsor Registration

2500 Club Springs Dr

Roswell, GA 30076, USA

⭐ Title Sponsor
$10,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes 4 players · Event named in your honor · Title Recognition Plaque · Hole sponsorship w/ table & chairs · Promo item + card in SWAG bag · Recognition across all GCG media

🍽️ Lunch Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes 4 players · Recognized as Lunch Sponsor at Awards Ceremony · Hole sponsorship w/ table & chairs · Promo item + card in SWAG bag · GCG media recognition

🏆 Supplemental Competitions Sponsor
$2,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes 4 players · Awards 3 trophies (Hole-in-One, Longest Drive, Closest to the Pin) · Signage at competition holes · Hole sponsorship · SWAG bag · GCG media recognition

⛳ Putting Contest Sponsor
$1,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes 4 players · Awards the Putting Contest Trophy · Signage at Putting Contest location · Hole sponsorship · SWAG bag · GCG media recognition

🦅 Double Eagle Sponsor
$1,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes 4 players · Hole sponsorship w/ table & chairs · Promo item + card in SWAG bag · Recognition across all GCG media

🦅 Eagle Sponsor
$500
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Includes 2 players · Hole sponsorship w/ table & chairs · Promo item + card in SWAG bag · Recognition across all GCG media

🐦 Birdie Sponsor
$250

Hole sponsorship w/ table & chairs · Promo item + card in SWAG bag · Recognition across all GCG media

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