Sponsor Registration

About this event
Includes 4 players · Event named in your honor · Title Recognition Plaque · Hole sponsorship w/ table & chairs · Promo item + card in SWAG bag · Recognition across all GCG media
Includes 4 players · Recognized as Lunch Sponsor at Awards Ceremony · Hole sponsorship w/ table & chairs · Promo item + card in SWAG bag · GCG media recognition
Includes 4 players · Awards 3 trophies (Hole-in-One, Longest Drive, Closest to the Pin) · Signage at competition holes · Hole sponsorship · SWAG bag · GCG media recognition
Includes 4 players · Awards the Putting Contest Trophy · Signage at Putting Contest location · Hole sponsorship · SWAG bag · GCG media recognition
Includes 4 players · Hole sponsorship w/ table & chairs · Promo item + card in SWAG bag · Recognition across all GCG media
Includes 2 players · Hole sponsorship w/ table & chairs · Promo item + card in SWAG bag · Recognition across all GCG media
Hole sponsorship w/ table & chairs · Promo item + card in SWAG bag · Recognition across all GCG media
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!