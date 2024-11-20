Sponsor Response Form

Platinum Sponsorship item
Platinum Sponsorship
$300
- Prime reserved table for event - Early access to future events - Speaking time during the event (10 minutes) - Logo printed on the flyer or program for day of the event - Logo displayed on event page on Instagram, Facebook, and MBDHA site - Meal
Gold Sponsorship item
Gold Sponsorship
$200
- Table - Speaking time before the event (5 minutes) - Logo printed on flyer or printed on the day of program - Logo displayed on event page on Instagram, Facebook, and MBDHA site - Meal
Silver Sponsorship item
Silver Sponsorship
$150
- Table - Speaking time before the event (5 minutes) - Logo or mention on Instagram/Facebook post about the event - Meal
Bronze Sponsorship item
Bronze Sponsorship
$75
- Table - Meal
Add a donation for Monterey Bay Dental Hygienist’ Association

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!