Sponsor Response Form

- Prime reserved table for event
- Early access to future events
- Speaking time during the event (10 minutes)
- Logo printed on the flyer or program for day of the event
- Logo displayed on event page on Instagram, Facebook, and MBDHA site
- Meal
Gold Sponsorship
$200
- Table
- Speaking time before the event (5 minutes)
- Logo printed on flyer or printed on the day of program
- Logo displayed on event page on Instagram, Facebook, and MBDHA site
- Meal
Silver Sponsorship
$150
- Table
- Speaking time before the event (5 minutes)
- Logo or mention on Instagram/Facebook post about the event
- Meal
Bronze Sponsorship
$75
- Table
- Meal
