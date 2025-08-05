Blue Tailed Skinks
Sponsor Some Seriously Stoked Kids
Gold Level Sponsorship
$2,500
Premium spot logo on rider jerseys
Big & bold logo on event signs/banners
Top-tier logo placement with link on website
Feature story in newsletter
Table at events
Sponsor appreciation plaque
Silver Level Sponsorship
$1,500
Medium spot logo on rider jerseys
Mid-size logo on event signs/banners
Mid-tier logo placement with link on website
Short shout-out in newsletter
Table at events
Bronze Level Sponsorship
$750
Small, but might spot logo on rider jerseys
Nice & tidy logo on event signs/banners
Logo on website
Name listed in newsletter
