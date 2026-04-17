Become a Sponsor

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$7,500

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• PRIORITY FOCUS IN MEDIA CAMPAIGN AND IN PRESS MATERIALS

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• OPPORTUNITY TO SPEAK AT THE EVENT/WELCOME REMARKS

• FULL-PAGE PROGRAM AD (COLOR) IN THE PROGRAM BOOKLETWITH PREMIER PLACEMENT

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WINNER'S CIRCLE SPONSOR
$5,000

• ONE RESERVED TABLE (6 SEATS)WITH PRIORITY PLACEMENT

• PLACEMENT OF LOGO ON EVENT SIGNAGE AND PRINTED MATERIALS

• VERBAL SPONSORSHIP RECOGNITION

• LOGO & SPONSORSHIP RECOGNITION ON URBAN LEAGUE GUILD’S SOCIAL MEDIA

• 1/2 PAGE PROGRAM AD (COLOR)WITH PRIORITY PLACEMENT

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TRIPLE CROWN SPONSOR
$2,500

RESERVED TABLE (4 SEATS)

1/2 PAGE PROGRAM AD (COLOR)

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VERBAL SPONSORSHIP RECOGNITION

LOGO PLACED ON MARKETING MATERIALS

CHURCHILL DOWNS SPONSOR
$1,500

RESERVED TABLE (2 SEATS)

1/2 PAGE PROGRAM AD (COLOR)

VERBAL SPONSORSHIP RECOGNITION

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JOCKEY CLUB SPONSOR
$1,000

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