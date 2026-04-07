Sponsors | Patrocinadores

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About the memberships
No expiration
Supports local outreach initiatives and community-based programs. Sponsors receive recognition as a valued Community Partner in selected foundation materials.
We guarantee:
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Apoya iniciativas locales y programas comunitarios. Los patrocinadores reciben reconocimiento como Socios Comunitarios en materiales seleccionados de la fundación.
Garantizamos:
No expiration
Helps expand outreach programs and supports families in need through direct services and community events.
We guarantee:
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Ayuda a expandir programas de alcance y apoya a familias necesitadas mediante servicios directos y eventos comunitarios.
Garantizamos:
No expiration
Strengthens national and international outreach efforts, including community development and humanitarian support.
We guarantee:
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Fortalece los esfuerzos de alcance nacional e internacional, incluyendo desarrollo comunitario y apoyo humanitario.
Garantizamos:
No expiration
Top-tier partnership supporting large-scale initiatives, global missions, and long-term community transformation.
We guarantee:
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Alianza de nivel máximo que apoya iniciativas de gran escala, misiones globales y transformación comunitaria a largo plazo.
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