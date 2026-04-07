Hands To Serve, Inc

Offered by

Hands To Serve, Inc

About the memberships

Sponsors | Patrocinadores

🤝$500 Sponsor – Community Partner
$500

No expiration

Supports local outreach initiatives and community-based programs. Sponsors receive recognition as a valued Community Partner in selected foundation materials.

We guarantee:

  • Name listed in annual donor recognition
  • Social media thank-you acknowledgment
  • Digital appreciation certificate

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Apoya iniciativas locales y programas comunitarios. Los patrocinadores reciben reconocimiento como Socios Comunitarios en materiales seleccionados de la fundación.

Garantizamos:

  • Nombre en el reconocimiento anual de donantes
  • Agradecimiento en redes sociales
  • Certificado digital de apreciación
🌱$1,000 Sponsor – Impact Partner
$1,000

No expiration

Helps expand outreach programs and supports families in need through direct services and community events.

We guarantee:

  • Name/logo listed on select event materials
  • Social media recognition
  • Certificate of Impact Partnership

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Ayuda a expandir programas de alcance y apoya a familias necesitadas mediante servicios directos y eventos comunitarios.

Garantizamos:

  • Nombre/logo en materiales seleccionados de eventos
  • Reconocimiento en redes sociales
  • Certificado de Socio de Impacto
🌍$2,500 Sponsor – Mission Partner
$2,500

No expiration

Strengthens national and international outreach efforts, including community development and humanitarian support.

We guarantee:

  • Logo placement on event banners (select events)
  • Recognition on website sponsor page
  • Verbal recognition at major events
  • Featured social media highlight

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Fortalece los esfuerzos de alcance nacional e internacional, incluyendo desarrollo comunitario y apoyo humanitario.

Garantizamos:

  • Colocación del logo en banners de eventos (eventos seleccionados)
  • Reconocimiento en la página web
  • Mención verbal en eventos principales
  • Publicación destacada en redes sociales
🏆 $5,000 Sponsor – Legacy Partner
$5,000

No expiration

Top-tier partnership supporting large-scale initiatives, global missions, and long-term community transformation.

We guarantee:

  • Prominent logo placement across all major platforms and events
  • Featured recognition on website homepage
  • VIP recognition at all major events
  • Dedicated social media spotlight
  • Inclusion in press/media materials when applicable

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Alianza de nivel máximo que apoya iniciativas de gran escala, misiones globales y transformación comunitaria a largo plazo.

Garantizamos:

  • Logo destacado en todas las plataformas y eventos principales
  • Reconocimiento en la página principal del sitio web
  • Reconocimiento VIP en eventos principales
  • Publicación exclusiva en redes sociales
  • Inclusión en materiales de prensa cuando aplique
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