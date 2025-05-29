eventClosed

WLYF 2025 Sponsor

Green + Gold
$2,500
This includes: • Largest logo on Game Day banner • Logo on website • Thank you on social media
Touchdown
$1,000
This includes: • Logo on Game Day banner • Logo on website • Thank you on social media
Field Goal
$500
This includes: • Logo on website • Thank you on social media
Extra Point
$250
This includes: • Thank you on social media

common:zeffyTipDisclaimerTicketing