West Linn Youth Football Association
WLYF 2025 Sponsor
Green + Gold
$2,500
This includes: • Largest logo on Game Day banner • Logo on website • Thank you on social media
Touchdown
$1,000
This includes: • Logo on Game Day banner • Logo on website • Thank you on social media
Field Goal
$500
This includes: • Logo on website • Thank you on social media
Extra Point
$250
This includes: • Thank you on social media
