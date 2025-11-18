The Hamptons Festival of Music

TH•FM 2026: Fifth Anniversary Season Sponsorship

East Hampton

NY 11937, USA

Beethoven Circle Sponsor
$10,000

Inside Front Cover Ad in MainStage Program Book - Full Color, plus: • Promotion as lead underwriter for One MainStage Series Concert • Four Festival Passes to MainStage Series Concerts • Plus Brahms Circle Benefits

Brahms Circle Sponsor
$7,500

Inside Back Cover Ad in MainStage Program Book - Full Color, plus: • Invitation for two to exclusive Signature Experience receptions and events. • Promotion as Presenter of TH•FM Salon Orchestra • Plus Schubert Circle Benefits

Schubert Circle Sponsor
$5,000

Full - Page Ad in MainStage Program Book - Full Color, plus: •Prominent Sponsor Listing in all media (digital, social, & print) • Sponsorship of a Principal Musician Chair • Four Tickets to Each Off-Season Event • Plus Haydn Circle Benefits

Haydn Circle Sponsor
$2,500

Half - Page Ad in MainStage Program Book - Full Color, plus: • Promotion as Lead Underwriter of One Salon Series Event • Sponsorship of a Section Musician Chair

Mendelssohn Circle Sponsor
$1,000

Logo Placement on Sponsor Page of MainStage Program Book, plus:

• Promotion as Lead Underwriter of One Community Outreach Event • Logo Included in all Off-Season Event Programs • Two Festival Passes for MainStage Concert Series • Two Tickets to Each Off-Season Event

