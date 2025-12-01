Cool Mountain Theatre

Sponsorship

628 Michigan Ave

Jeffersonville, IN 47130, USA

Grand Poobah!
$7,500

o   Full page Color ad in each event program

o   Recorded Audio Highlight Advertisement before each performance, social media solo highlight post, lobby banner

o Easter Egg "acknowledgement" in the mainstage musical

o 4 workshop entry fees

o  2 T-Shirts, beverage coupons for intermission

INCLUDED: 8 assigned VIP seats for each event

*Tier 1 Ticket PRESALE for each event

Master Thespian
$5,000

o   Full page B&W ad in each event program

o   Recorded Audio Shout out before each performance, social media highlight post, lobby sign

o  2 workshop entry fee

o 2 T-Shirts, beverage coupons for intermission


INCLUDED: 6 assigned VIP seats for each event

Tier 2 *Ticket PRESALE for each event

The Pickle
$2,500

o   Half page B&W ad in each event program

o 1 workshop fee

o   Recorded Audio Shout out before each performance, social media post, lobby sign

INCLUDED: 8 assigned VIP seats for the season (Name on the exclusive "Box 5")

Tier 3 *Ticket PRESALE for each event

Maestro
$1,500

o   Quarter page B&W ad in each event program

o   Recorded Audio Shout out before each performance, social media post, lobby sign

INCLUDED: 6 assigned VIP seats for the season

Tier 4 *Ticket PRESALE for each event

Souffleur
$750

o   1/8 page B&W ad in each event program

o  Social media group post

INCLUDED: 4 assigned VIP seats for the season

Tier 5 *Ticket PRESALE for each event

Stage Manager
$500

o   1/8 page B&W ad in each event program

o  Social media group post

INCLUDED: 2 assigned VIP seats for the season

Tier 5 *Ticket PRESALE for each event

Ghost Light
$250

o  Line ad in each event program

o  Social media group post

INCLUDED: 2 assigned VIP seats for one event

Tier 6 *Ticket PRESALE for each event

One Singular Sensation
$100

o  Line ad in each event program

o  Social media group post

Tier 7 *Ticket PRESALE for each event

