Sponsorship

o Full page Color ad in each event program
o Recorded Audio Highlight Advertisement before each performance, social media solo highlight post, lobby banner
o Easter Egg "acknowledgement" in the mainstage musical
o 4 workshop entry fees
o 2 T-Shirts, beverage coupons for intermission
INCLUDED: 8 assigned VIP seats for each event
*Tier 1 Ticket PRESALE for each event
o Full page B&W ad in each event program
o Recorded Audio Shout out before each performance, social media highlight post, lobby sign
o 2 workshop entry fee
o 2 T-Shirts, beverage coupons for intermission
INCLUDED: 6 assigned VIP seats for each event
Tier 2 *Ticket PRESALE for each event
o Half page B&W ad in each event program
o 1 workshop fee
o Recorded Audio Shout out before each performance, social media post, lobby sign
INCLUDED: 8 assigned VIP seats for the season (Name on the exclusive "Box 5")
Tier 3 *Ticket PRESALE for each event
o Quarter page B&W ad in each event program
o Recorded Audio Shout out before each performance, social media post, lobby sign
INCLUDED: 6 assigned VIP seats for the season
Tier 4 *Ticket PRESALE for each event
o 1/8 page B&W ad in each event program
o Social media group post
INCLUDED: 4 assigned VIP seats for the season
Tier 5 *Ticket PRESALE for each event
o 1/8 page B&W ad in each event program
o Social media group post
INCLUDED: 2 assigned VIP seats for the season
Tier 5 *Ticket PRESALE for each event
o Line ad in each event program
o Social media group post
INCLUDED: 2 assigned VIP seats for one event
Tier 6 *Ticket PRESALE for each event
o Line ad in each event program
o Social media group post
Tier 7 *Ticket PRESALE for each event
