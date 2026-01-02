Christian Professionals Network Worldwide Foundation Inc

Presenting
$10,000

Exclusive Access to Attendees ( 12 Events ):

  • Receive a detailed attendee list from each sponsored event, including names, titles, and contact information (as permitted by privacy laws).
  • Option for sponsors to include a branded message in post-event communications to attendees.


Brand Visibility & Recognition:

  • Logo placement on event materials (flyers, banners, presentations).
  • Recognition in 12 event promotions (emails, social media, press releases).
  • On-site branding opportunities (e.g., booths, signage, giveaways).


Engagement with Audience:

  • Dedicated time during the event for sponsors to showcase their products or services.
  • Opportunity to host a networking session or sponsor a social activity.


Digital Marketing Perks:

  • Featured logo and company profile on the event website or app.
  • Option to provide a sponsored blog post or article shared on the organization’s platforms.
  • Acknowledgment in a sponsor spotlight on social media.


Post-Event Exposure:

  • Recognition in post-event thank-you emails.
  • Opportunity to include a promotional offer or discount for attendees.


Speaking Opportunities:

  • Opportunity to deliver a keynote speech or lead a workshop.

VIP Benefits:

  • Complimentary tickets to the event for sponsor representatives.
  • Reserved seating at high-profile sessions.


Community & Social Impact Alignment:

  • Highlight how sponsorship supports the organization’s mission of mentorship program addressing homelessness.


Customized Options:

  • Tailored sponsorship benefits to align with the sponsor’s goals (e.g., product placement, co-branded campaigns).
Diamond
$50,000

Platinum
$2,500

Gold
$1,000

