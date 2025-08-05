Sponsorship for Masquerade 2025

3307 Seven Clans Ave

Tahlequah, OK 74464, USA

Gold Sponsor
$5,000
Exclusive Recognition (5)

Pre-Event - Website Logo, Social media mentions, Press release mention

On-Site
Logo on screen(s) during event, Logo on screen(s) during after party, Event program, Emcee/stage mentions, Sponsor video during event

2 tables (16 seats) - 1 with preferential placement

Silver Sponsor
$4,000
Exclusive Recognition (3)

Pre-Event - Website Logo, Social media mentions, Press release mention

On-Site - Logo on photo backdrop, Stage screen(s), Event program, Emcee/stage mentions

1 table (8 seats)—Preferential placement

Bronze Sponsor
$3,000
Pre-Event - Website Logo, Social media mentions, Press release mentions

On-Site - Logo at bar stations, Stage screen(s), Event program, Emcee/stage mentions

1 table (8 seats)—Preferential placement

Center Stage
$2,000
Pre-Event - Website Logo

On-Site - Stage Screen Logo, Event Program Logo, Table Signage Logo

Eight (8) Event Tickets with Main Stage Proximity

Dinner & A Show
$1,500

Pre-Event - Website Logo, Social Media Mention


On-Site - Stage Screen Logo, Event Program Logo Special Table Signage Logo


Eight (8) Event Tickets with prioritized seating

Ensemble
$1,000
Pre-Event - Website Logo

On-Site - Stage Screen Listing, Event Program Listing, Table Signage Listing

Eight (8) Event Tickets

Duet
$500
Pre-Event - Website Listing

On-Site - Stage Screen Listing, Event Program Listing,

Two (2) Event Tickets

