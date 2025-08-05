Sponsorship for Masquerade 2025

Exclusive Recognition (5)
Pre-Event - Website Logo, Social media mentions, Press release mention
On-Site
Logo on screen(s) during event, Logo on screen(s) during after party, Event program, Emcee/stage mentions, Sponsor video during event
2 tables (16 seats) - 1 with preferential placement
Exclusive Recognition (3)
Pre-Event - Website Logo, Social media mentions, Press release mention
On-Site - Logo on photo backdrop, Stage screen(s), Event program, Emcee/stage mentions
1 table (8 seats)—Preferential placement
Pre-Event - Website Logo, Social media mentions, Press release mentions
On-Site - Logo at bar stations, Stage screen(s), Event program, Emcee/stage mentions
1 table (8 seats)—Preferential placement
Pre-Event - Website Logo
On-Site - Stage Screen Logo, Event Program Logo, Table Signage Logo
Eight (8) Event Tickets with Main Stage Proximity
Pre-Event - Website Logo, Social Media Mention
On-Site - Stage Screen Logo, Event Program Logo Special Table Signage Logo
Eight (8) Event Tickets with prioritized seating
Pre-Event - Website Logo
On-Site - Stage Screen Listing, Event Program Listing, Table Signage Listing
Eight (8) Event Tickets
Pre-Event - Website Listing
On-Site - Stage Screen Listing, Event Program Listing,
Two (2) Event Tickets
