Sponsorship for The Gondoliers

Angel
$500

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

As an Angel Sponsor, you will be entitled to 10 complimentary tickets to be used at any Gondoliers performance(s).

Star
$250

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

As a Star Sponsor, you will be entitled to 5 complimentary tickets to be used at any Gondoliers performance(s).

Benefactor
$150

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

As a Benefactor Sponsor, you will be entitled to 3 complimentary tickets to be used at any Gondoliers performance(s).

Patron
$100

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

As a Patron Sponsor, you will be entitled to 2 complimentary tickets to be used at any Gondoliers performance(s).

Friend
$50

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

As a Friend Sponsor, you will be entitled to 1 complimentary ticket to be used at any Gondoliers performance(s).

common:zeffyTipDisclaimerTicketing