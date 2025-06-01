Sponsorship for The Gondoliers

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
As an Angel Sponsor, you will be entitled to 10 complimentary tickets to be used at any Gondoliers performance(s).
As a Star Sponsor, you will be entitled to 5 complimentary tickets to be used at any Gondoliers performance(s).
As a Benefactor Sponsor, you will be entitled to 3 complimentary tickets to be used at any Gondoliers performance(s).
As a Patron Sponsor, you will be entitled to 2 complimentary tickets to be used at any Gondoliers performance(s).
As a Friend Sponsor, you will be entitled to 1 complimentary ticket to be used at any Gondoliers performance(s).
