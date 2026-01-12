Hosted by

Sponsorship of the 4th of July Parade

4th of July Main Sponsor
$700

This level is for MEMBERS of Discover Burien.

Logo on Parade Starting Banner, Logo on social and stage announcements.

4th of July Main Sponsor / Non-Member
$900

This level is for NON-MEMBERS of Discover Burien.

Logo on Parade Starting Banner, Logo on social and stage announcements.

4th of July Shirt Vendor / Member
$500

This level is for MEMBERS of Discover Burien.

Logo on Parade Starting Banner, Logo on social, logo on shirts and stage announcements.

4th of July Shirt Vendor / Non-Member
$700

This level is for NON-MEMBERS of Discover Burien.

Logo on Parade Starting Banner, Logo on social, logo on shirts and stage announcements.

4th of July Banner Sponsor / Member
$250

This level is for MEMBERS of Discover Burien.

Logo on Parade Starting Banner.

4th of July Banner Sponsor /Non- Member
$350

This level is for NON-MEMBERS of Discover Burien.

Logo on Parade Starting Banner.

Supporter of the 4th of July Parade
$100

I love parades and want to support ours!

