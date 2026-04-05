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Sponsorship Opportunities

Platinum Sponsor
$2,000

This sponsorship level will include a banner, 4 golfers play, 2 golf hole signs and you will be recognized at the Alumni Banquet.

Gold Sponsor
$1,500

This sponsorship level will include 4 golfers play, 1 golf hole sign and you will be recognized at the Alumni Banquet.

Silver Sponsor
$1,000

This sponsorship level will include 2 golfers play, 1 golf hole sign and you will be recognized at the Alumni Banquet.

Bronze Sponsor
$500

This sponsorship level will include 1 golfer play, 1 golf hole sign and you will be recognized at the Alumni Banquet.

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