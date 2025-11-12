The Junction Playhouse, Inc.

The Junction Playhouse, Inc.

Patron Program

Seasoned Samaritan (60+)
$75

Valid until March 12, 2027

1 TICKET TO ALL EVENTS


Monthly Seasoned Samaritan (60+)
$5

Renews monthly

1 TICKET TO ALL EVENTS

Samaritan
$150

Valid until March 12, 2027

1 TICKET TO ALL EVENTS

Monthly Samaritan
$15

Renews monthly

1 TICKET TO ALL EVENTS

Seasoned Patron (60+)
$100

Valid until March 12, 2027

2 TICKETS TO ALL EVENTS

Monthly Seasoned Patron (60+)
$10

Renews monthly

2 TICKETS TO ALL EVENTS

Patron
$250

Valid until March 12, 2027

2 TICKETS TO ALL EVENTS

Monthly Patron
$20

Renews monthly

2 TICKETS TO ALL EVENTS

Family Package
$275

Valid until March 12, 2027

6 tix; 2 concession tix per event

Monthly Family Package
$25

Renews monthly

6 tix; 2 concession tix per event

Sponsor
$300

Valid until March 12, 2027

4 tix, 2 concession tix per event, Sponsor Program Listing

Monthly Sponsor
$30

Renews monthly

4 tix, 2 concession tix per event, Sponsor Program Listing

Benefactor
$500

Valid until March 12, 2027

6 tix; 3 concession tix per event, 1 merch tix per event, Benefactor Program Listing

Monthly Benefactor
$50

Renews monthly

6 tix; 3 concession tix per event, 1 merch tix per event, Benefactor Program Listing

Humanitarian
$1,000

Valid until March 12, 2027

8 tix; Free concessions for member holder every event, Free merch for member holder, 4 concession tix per event, 4 merch tix per event, Humanitarian Program Listing

Monthly Humanitarian
$75

Renews monthly

8 tix; Free concessions for member holder every event, Free merch for member holder, 4 concession tix per event, 4 merch tix per event, Humanitarian Program Listing

Angel Sponsor
$1,500

Valid until March 12, 2027

10 tix; Free concessions for member holder every event, Free merch for member holder, 5 concession tix per event, 5 merch tix per event, Angel Sponsor Program Listing

Monthly Angel Sponsor
$100

Renews monthly

10 tix; Free concessions for member holder every event, Free merch for member holder, 5 concession tix per event, 5 merch tix per event, Angel Sponsor Program Listing

Executive Producer
$2,000

Valid until March 12, 2027

10 tix; Merch bundle bag for all events for member holder, free concessions for member holder at every event, 6 concession tix per event (valid for 1 item per ticket), 6 merch tix (valid for 1 item per ticket), Executive Producer Program Listing

Monthly Executive Producer
$175

Renews monthly

10 tix; Merch bundle bag for all events for member holder, free concessions for member holder at every event, 6 concession tix per event (valid for 1 item per ticket), 6 merch tix (valid for 1 item per ticket), Executive Producer Program Listing

