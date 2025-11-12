Patron Program

Offered by
About the memberships
Valid until March 12, 2027
1 TICKET TO ALL EVENTS
Renews monthly
2 TICKETS TO ALL EVENTS
Renews monthly
6 tix; 2 concession tix per event
Renews monthly
4 tix, 2 concession tix per event, Sponsor Program Listing
Renews monthly
6 tix; 3 concession tix per event, 1 merch tix per event, Benefactor Program Listing
Renews monthly
8 tix; Free concessions for member holder every event, Free merch for member holder, 4 concession tix per event, 4 merch tix per event, Humanitarian Program Listing
Renews monthly
10 tix; Free concessions for member holder every event, Free merch for member holder, 5 concession tix per event, 5 merch tix per event, Angel Sponsor Program Listing
Renews monthly
10 tix; Merch bundle bag for all events for member holder, free concessions for member holder at every event, 6 concession tix per event (valid for 1 item per ticket), 6 merch tix (valid for 1 item per ticket), Executive Producer Program Listing
Renews monthly
