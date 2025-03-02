Sponsorship/Partnership_JDTAN Summit25

Sponsorship/Partnership for the Jamaica Diaspora Taskforce Action Network 10th Advancement in Education Summit, 2025, June 9-13
Platinum Sponsorship - $5,000
Prominent logo placement on all marketing materials, including website, magazine, and event signage.
Speaking opportunity at the Event (5 minutes)
Complimentary Table for Marketing
Recognition in press releases and media coverage
Customized branding opportunities
Networking opportunities
Full Page Advertisement in Summit Magazine
Gold Sponsorship
$3,500
Sponsorship/Partnership for the Jamaica Diaspora Taskforce Action Network 10th Advancement in Education Summit, 2025, June 9-13
Gold Sponsorship - $3,500
Logo placement on marketing materials, including website, magazine, and event signage
Speaking opportunity at the Event
Complimentary Table for Marketing
Recognition in press releases and media coverage
Networking opportunities
Half Page Advertisement in Summit Magazine
Silver Sponsorship
$2,500
Sponsorship/Partnership for the Jamaica Diaspora Taskforce Action Network 10th Advancement in Education Summit, 2025, June 9-13
Logo placement on marketing materials, including website, magazine, and event signage
Complimentary Table for Marketing.
Recognition in press releases and media coverage
Networking opportunities at the Event
Half Page Advertisement in Summit Magazine
Bronse Sponsorship
$1,000
Purchasing of an Advertisement to be included in the Jamaica Diaspora Taskforce Action Network 10th Advancement in Education Summit, 2025.
June 9-13
Logo placement on marketing materials, including website, magazine, and event signage
Recognition in press releases and media coverage
Networking opportunities with event attendees
Quarter Page Advertisement in Summit Magazine
Add a donation for Jamaica Diaspora Taskforce Action Network
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!