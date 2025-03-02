Sponsorship/Partnership_JDTAN Summit25

Platinum Sponsorship
$5,000
Sponsorship/Partnership for the Jamaica Diaspora Taskforce Action Network 10th Advancement in Education Summit, 2025, June 9-13 Platinum Sponsorship - $5,000 Prominent logo placement on all marketing materials, including website, magazine, and event signage. Speaking opportunity at the Event (5 minutes) Complimentary Table for Marketing Recognition in press releases and media coverage Customized branding opportunities Networking opportunities Full Page Advertisement in Summit Magazine
Gold Sponsorship
$3,500
Sponsorship/Partnership for the Jamaica Diaspora Taskforce Action Network 10th Advancement in Education Summit, 2025, June 9-13 Gold Sponsorship - $3,500 Logo placement on marketing materials, including website, magazine, and event signage Speaking opportunity at the Event Complimentary Table for Marketing Recognition in press releases and media coverage Networking opportunities Half Page Advertisement in Summit Magazine
Silver Sponsorship
$2,500
Sponsorship/Partnership for the Jamaica Diaspora Taskforce Action Network 10th Advancement in Education Summit, 2025, June 9-13 Logo placement on marketing materials, including website, magazine, and event signage Complimentary Table for Marketing. Recognition in press releases and media coverage Networking opportunities at the Event Half Page Advertisement in Summit Magazine
Bronse Sponsorship
$1,000
Purchasing of an Advertisement to be included in the Jamaica Diaspora Taskforce Action Network 10th Advancement in Education Summit, 2025. June 9-13 Logo placement on marketing materials, including website, magazine, and event signage Recognition in press releases and media coverage Networking opportunities with event attendees Quarter Page Advertisement in Summit Magazine
