Sponsorships

Extreme Sponsor item
Extreme Sponsor
$1,000
Company logo on event banners. Full page advertisement in the event program. Recognition in newsletter and socials. Small logo on event t-shirt. Mention from stage during performances. 4 event wristbands
Gold Sponsor item
Gold Sponsor
$500
Company logo on event banners full page advertisement in event program. Recognition in newsletters and social media. Small logo on event t-shirt. Mention from stage during performances.
Silver Sponsor item
Silver Sponsor
$250
Company logo on event materials. Half page advertisement in event program. Recognition in newsletters and social media. Small company name on event t-shirt.
Krewe Sponsor item
Krewe Sponsor
$100
Company name on event materials. Quarter page advertisement in event program. Recognition in newsletters and social media
Purple Pride item
Purple Pride
$50
Company name on event materials. Recognition in newsletters and social media.
