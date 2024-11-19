Sponsorships

Company logo on event banners. Full page advertisement in the event program. Recognition in newsletter and socials. Small logo on event t-shirt. Mention from stage during performances. 4 event wristbands
Gold Sponsor
$500
Company logo on event banners full page advertisement in event program. Recognition in newsletters and social media. Small logo on event t-shirt. Mention from stage during performances.
Silver Sponsor
$250
Company logo on event materials. Half page advertisement in event program. Recognition in newsletters and social media. Small company name on event t-shirt.
Krewe Sponsor
$100
Company name on event materials. Quarter page advertisement in event program. Recognition in newsletters and social media
Purple Pride
$50
Company name on event materials. Recognition in newsletters and social media.
