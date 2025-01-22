Roman Open
Sponsorships 2025
Title Sponsor
$10,000
Sole Sponsor a Par 3 Hole
$5,000
Also included: Company logo on Roman Open Tournament T-shirt
Lunch Sponsor
$5,000
300 Golfers plus Volunteers Also included: Company logo on Roman Open Tournament T-shirt
seeMoreDetailsMobile
Driving Range Sponsor
$2,500
Also included: Company logo on Roman Open Tournament T-shirt
Longest Drive
$2,500
Also included: Company logo on Roman Open Tournament T-shirt
Most Accurate Drive
$2,500
Also included: Company logo on Roman Open Tournament T-shirt
seeMoreDetailsMobile
Golf Balls Sponsor
$2,500
Practice Green Sponsor
$1,500
Cart Sponsor
$1,500
Scorecard Sponsor
$1,500
Scoreboard Sponsor
$1,500
Premium Sign
$500
The Premium Sign will include your company's logo in full color. Please email your logo to Lee Smith at
[email protected]
.
Standard Sign
$250
Black and white logo on sign
Logo on T-Shirts
$500
