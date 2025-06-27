Liberty High School Girls Basketball, Inc

Liberty High School Girls Basketball, Inc

GAME DAY Sponsorships

Game Day Sponsor (11/17/15)
$300

Monday, 11/17/25 (Student Night)

Game Day Sponsor (11/24/25)
$300

Monday, 11/24/25

Game Day Sponsor (12/11/25)
$300

Thursday, 12/11/25 (Ranchos Middle School)

Tournament Day 1 Sponsor (12/18/25)
$300

Hawks Holiday Hoops Classic, 12/18/25, (8 Teams)

Tournament Day 2 Sponsor (12/19/25)
$300

Hawks Holiday Hoops Classic, 12/19/25, (8 Teams)

Tournament Day 3 Sponsor (12/20/25)
$300

Hawks Holiday Hoops Classic, 12/20/25, (8 Teams)

Game Day Sponsor (12/22/25)
$300

Monday, 12/22/25

Game Day Sponsor (1/6/25)
$300

Tuesday, 1/6/26

Game Day Sponsor (1/13/26)
$300

Tuesday, 1/13/26

Martinelli Properties, Inc

Game Day Sponsor (1/20/26)
$300

Tuesday, 1/20/26

Guthrie Family

Game Day Sponsor (1/30/26)
$300

Friday, 1/30/26 (Little Hawks Night)

Darkside Window Tinting

Game Day Sponsor (2/6/26)
$300

Friday, 2/6/26

Wight Water Pool Service

