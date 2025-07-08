Offered by

Region 7 Rodeo Booster Club

Sponsorships

Buckle Sponsor
$150

Sponsor receives:

Listed on Rodeo Program, Website, and Social Media

Listed in Yearbook


Event Sponsor
$500

Sponsor receives:

Announcement during Event

Advertised on Rodeo Program, Website, and Social Media

Listed in Yearbook

Name/Logo use on all advertisements for the Event.


Scholarship Sponsor
$750

Sponsor receives:

Announcement during Senior Ceremony

Advertised on Rodeo Program, Website, and Social Media

Listed in Yearbook

Name/Logo printed on the Scholarship Certificate


Champion Sponsor
$1,250

Sponsor receives:

Announcement during Rodeo/Awards

Advertised on Rodeo Program, Website, and Social Media

¼ Page Ad In Yearbook


Prom Sponsor
$2,000

Sponsor receives:

Announcement during Rodeo

Neon Sign at the Prom for you to keep after Prom. 

Advertised on Rodeo Program, Website, and Social Media


Saddle Sponsor
$2,500

Sponsor receives:

Announcement during Rodeo/Awards

Advertised on Rodeo Program, Website, and Social Media

1/2 Page Ad in Yearbook


Corporate Sponsor
$3,500

Sponsor receives:

Announcement during Rodeo/Awards

Advertised on Rodeo Program, Website, and Social Media

Full Page Ad in Yearbook

Banner for Stands displayed during the Rodeo


