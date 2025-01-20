Sponsorships 2025

Company logo listing on Project Graduation's website.
Red Level
$500
Logo recognition on all Project Graduation's emails & social media. Company logo listing on Project Graduation's website.
Black Level
$1,000
Logo recognition on all Project Graduation's emails & social media. Company logo listing on Project Graduation's website.
Logo recognition on all Project Graduation's emails & social media. Company logo listing on Project Graduation's website.
Silver Level
$2,500
Logo recognition on all Project Graduation's emails & social media. Company logo listing on Project Graduation's website. Inclusion on sponsor cards/table tents at Parent/Guardian Events.
Logo recognition on all Project Graduation's emails & social media. Company logo listing on Project Graduation's website. Inclusion on sponsor cards/table tents at Parent/Guardian Events.
Cavalier Level
$5,000
Logo recognition on all Project Graduation's emails & social media. Company logo listing on Project Graduation's website. Inclusion on sponsor cards/table tents at Parent/Guardian Events.
Branded Banner at Graduation
Add a donation for Lake Travis Project Graduation
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!