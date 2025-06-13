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Branchburg PTO

About this event

Sponsorships @ Parents Gala Night

2301 S Branch Rd

Neshanic Station, NJ 08853, USA

Diamond Sponsors
$795

• Verbal 30 second advertising announcement of your business during our event
• 2 Complimentary Tickets to our event ($260 Value)
• Full page advertisement in our event program
• Thank you shout out on Branchburg PTO social media platforms
• Option to provide giveaway with your company logo for our favor bags

Platinum Sponsors
$595

• Verbal thank you announcement during our event
• Half page advertisement in our event program

• Your business advertisement signage on or next to one of our casino tables
• Thank you shout out on Branchburg PTO social media platforms
• Option to provide giveaway with your company logo for our favor bags

Gold Sponsors
$395

• Your business advertisement signage on or next to one of our casino tables or beverage bars
• Your business name listed in our event program

• Your business advertisement signage on or next to one of our casino tables
• Thank you shout out on Branchburg PTO social media platforms
• Option to provide giveaway with your company logo for our favor bags

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