Bloomington-Normal Mulberry School Corporation

Hosted by

Bloomington-Normal Mulberry School Corporation

About this event

Spooktacular Fall Carnival

1101 Douglas St

Normal, IL 61761, USA

General Admission - After October 15, 2025
$15

Grants entry to the event with access to standard amenities and activities.

Raffle Purchase - Pie in the Face for Ms. Shawna
$1

$1 - 1 raffle ticket

$4 - 5 raffle tickets

$7 - 10 raffle tickets

$13 - 15 raffle tickets

$15 - 20 raffle tickets

Raffle Purchase - Pie in the Face for Ms. Colette
$1

$1 - 1 raffle ticket

$4 - 5 raffle tickets

$7 - 10 raffle tickets

$13 - 15 raffle tickets

$15 - 20 raffle tickets

Raffle Purchase - Pie in the Face for Ms. Sharon
$1

$1 - 1 raffle ticket

$4 - 5 raffle tickets

$7 - 10 raffle tickets

$13 - 15 raffle tickets

$15 - 20 raffle tickets

Raffle Purchase - Pie in the Face for Ms. Stephanie
$1

$1 - 1 raffle ticket

$4 - 5 raffle tickets

$7 - 10 raffle tickets

$13 - 15 raffle tickets

$15 - 20 raffle tickets

Raffle Purchase - Pie in the Face for Miss. Jessie
$1

$1 - 1 raffle ticket

$4 - 5 raffle tickets

$7 - 10 raffle tickets

$13 - 15 raffle tickets

$15 - 20 raffle tickets

Raffle Purchase - Pie in the Face for Ms. Tarrah
$1

$1 - 1 raffle ticket

$4 - 5 raffle tickets

$7 - 10 raffle tickets

$13 - 15 raffle tickets

$15 - 20 raffle tickets

Raffle Purchase - Pie in the Face for Miss. Payton
$1

$1 - 1 raffle ticket

$4 - 5 raffle tickets

$7 - 10 raffle tickets

$13 - 15 raffle tickets

$15 - 20 raffle tickets

Raffle Purchase - Pie in the Face for Miss. Tycee
$1

$1 - 1 raffle ticket

$4 - 5 raffle tickets

$7 - 10 raffle tickets

$13 - 15 raffle tickets

$15 - 20 raffle tickets

Add a donation for Bloomington-Normal Mulberry School Corporation

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!