Spotlight Repertory NW
Spotlight Rep NW Musical Theater Dance Classes Spring 2025
24120 NE 8th St
Sammamish, WA 98074
Grades 2-4: Musical Theater Dance Class
$165
Musical Theater Dances Classes (Grades 2-4) Dates: March 5 - April 9 Registration Price: $165
Grades 5-9: Musical Theater Dance Class
$198
Musical Theater Dances Classes (Grades 5-9) Dates: March 5 - April 9 Registration Price: $198
