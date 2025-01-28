Family Meals

Italian Dinner Box for 4
$40
Each dinner pack will include an appetizer, entree and a side dish for a family of four. Must order by February 24. Vegetarian Option: Eggplant Parmigiana, Tortellini & Broccoli, Fresh Mozzarella, Tomato, & Basil, and Garlic Bread. Chicken Option: Chicken Parmigiana, Pasta Vodka, Fresh Mozzarella, Tomato, & Basil, and Garlic Bread. Meals must be picked up between 2:30-5:30pm Feb 27th

