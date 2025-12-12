North Canton Homeschool Cooperative

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About this event

Spring 2026 Class Registration

Nursery | 9am
Free

Birth-age 2

Nursery | 10am
Free

Birth-age 2

Nursery | 11am
Free

Birth-age 2

Nursery | 1pm
Free

Birth-age 2

Nursery | 2pm
Free

Birth-age 2

Preschool | 9am
$1
Preschool | 10am
$1
Preschool | 11am
$1
Preschool | 1pm
$1
Preschool | 2pm
$1
WAITLIST - Preschool | 9am
Free

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WAITLIST - Preschool | 10am
Free

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WAITLIST - Preschool | 11am
Free

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WAITLIST - Preschool | 1pm
Free

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WAITLIST - Preschool | 2pm
Free

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PreK | 9am | Free Play
$1

Age 4-5

WAITLIST - PreK | 9am | Free Play
Free

Age 4-5

PreK | 10am | Numbers+Letters
$5

Age 4-5

WAITLIST - PreK | 10am | Numbers+Letters
Free

Age 4-5

PreK | 11am | Snack, Story, PE
$1

Age 4-5

WAITLIST - PreK | 11am | Snack, Story, PE
Free

Age 4-5

PreK | 1pm | Various Activities
$5

Age 4-5

WAITLIST - PreK | 1pm | Various Activities
Free

Age 4-5

PreK | 2pm | Stories+Songs
$5

Age 4-5

WAITLIST - PreK | 2pm | Stories+Songs
Free

Age 4-5

K-12th | 9am | Exploring Great Artists
$12

THIS IS THE ONLY CLASS OFFERED AT 9AM FOR K-12TH GRADE

WAITLIST - K-12th | 9am | Exploring Great Artists
Free
K-6th | 10am | Physical Education
$1
WAITLIST - K-6th | 10am | Physical Education
Free
K-6th | 10am | Creative Builds
$6
WAITLIST - K-6th | 10am | Creative Builds
Free
K-5th* | 10am | Cooking
$20
WAITLIST - K-5th* | 10am | Cooking
Free
K-6th | 11am | Choir
$5
*K-4th | 11am | American Girl History
$15
WAITLIST - *K-4th | 11am | American Girl History
Free
*K-5th | 11am | Cooking
$20
WAITLIST - *K-5th | 11am | Cooking
Free
K-6th | 1pm | Mystery Science
$10
WAITLIST - K-6th | 1pm | Mystery Science
Free
K-6th | 1pm | Lit and Legos
$2
WAITLIST - K-6th | 1pm | Lit and Legos
Free
K-6th | 1pm | Creative Arts and Crafts
$10
WAITLIST - K-6th | 1pm | Creative Arts and Crafts
Free
K-6th | 2pm | Choir
$5
*K-4th | 2pm | American Girl History
$15
WAITLIST - *K-4th | 2pm | American Girl History
Free
K-2nd | 10am | Little House in the Big Woods
$8
WAITLIST K-2nd | 10am | Little House in the Big Woods
Free
K-2nd | 10am | Games of the World
$6
WAITLIST - K-2nd | 10am | Games of the World
Free
K-2nd | 10am | STEM
$10
WAITLIST - K-2nd | 10am | STEM
Free
K-2nd | 11am | Science Explorers
$2
WAITLIST - K-2nd | 11am | Science Explorers
Free
K-2nd | 11am | Nests and Burrows
$5
WAITLIST - K-2nd | 11am | Nests and Burrows
Free
K-2nd | 1pm | WOW Super Science
$7
WAITLIST - K-2nd | 1pm | WOW Super Science
Free
K-2nd | 1pm | STEM
$10
WAITLIST - K-2nd | 1pm | STEM
Free
K-2nd | 2pm | Bible Stories and Art
$5
WAITLIST - K-2nd | 2pm | Bible Stories and Art
Free
K-2nd | 2pm | Waldorf/Montessori
$11
WAITLIST - K-2nd | 2pm | Waldorf/Montessori
Free
3rd-12th | 10am | Drawing
$10

This is 3RD GRADE THROUGH 12TH GRADE

WAITLIST - 3rd-12th | 10am | Drawing
Free

This is 3RD GRADE THROUGH 12TH GRADE

3rd-6th | 10am | Logic Riddles
Free
WAITLIST - 3rd-6th | 10am | Logic Riddles
Free
3rd-6th | 10am | Creative Writing
$18
WAITLIST - 3rd-6th | 10am | Creative Writing
Free
3rd-6th | 11am | Loom Bracelet Creations
$6
WAITLIST - 3rd-6th | 11am | Loom Bracelet Creations
Free
3rd-6th | 11am | Passport to Adventure 2
$15
WAITLIST - 3rd-6th | 11am | Passport to Adventure 2
Free
3rd-6th | 11am | Weather and Water
$14
WAITLIST - 3rd-6th | 11am | Weather and Water
Free
3rd-6th | 1pm | Motion and Simple Machines
$10
WAITLIST - 3rd-6th | 1pm | Motion and Simple Machines
Free
3rd-6th | 1pm | Passport to Adventure 2
$15
WAITLIST - 3rd-6th | 1pm | Passport to Adventure 2
Free
3rd-6th | 1pm | Maps
$5
WAITLIST - 3rd-6th | 1pm | Maps
Free
3rd-6th | 2pm | Reptiles, Amphibians, Fish
$12
WAITLIST - 3rd-6th | 2pm | Reptiles, Amphibians, Fish
Free
3rd-6th | 2pm | Crocheting
$8
WAITLIST - 3rd-6th | 2pm | Crocheting
Free
MS/HS | 10am | Music Appreciation
$23
WAITLIST - MS/HS | 10am | Music Appreciation
Free
MS/HS | 10am | Health and the Human Mind
$22
WAITLIST - MS/HS | 10am | Health and the Human Mind
Free
MS/HS | 10am | History's Mysteries
$16
WAITLIST - MS/HS | 10am | History's Mysteries
Free
MS/HS | 11am | Psychology 101
Free
WAITLIST - MS/HS | 11am | Psychology 101
Free
MS/HS | 11am | Socialization+Games
$10
WAITLIST - MS/HS | 11am | Socialization+Games
Free
MS/HS | 11am | Bridges - Build and Break
$6
WAITLIST - MS/HS | 11am | Bridges - Build and Break
Free
MS/HS | 1pm | Baking 200
$20
WAITLIST - MS/HS | 1pm | Baking 200
Free
MS/HS | 1pm | World Cultures
$15
WAITLIST - MS/HS | 1pm | World Cultures
Free
MS/HS | 1pm | Sewing
$25
WAITLIST - MS/HS | 1pm | Sewing
Free
MS/HS | 2pm | Painting with Bob Ross
$25
WAITLIST - MS/HS | 2pm | Painting with Bob Ross
Free
MS/HS | 2pm | Financial Stewardship
$23
WAITLIST - MS/HS | 2pm | Financial Stewardship
Free
9am | Student Helper
Free
10am | Student Helper
Free
11am | Student Helper
Free
1pm | Student Helper
Free
2pm | Student Helper
Free

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