SPRING 2026 ITALIAN LANGUAGE CLASSES

ITALIANO 1 WITH GIANNA - THURSDAYS @ 630PM-830PM
$285

MARCH 26-*JUNE 11 THURSDAYS @ 630PM-830PM (REMOTE)

*CLASS BREAK

ITALIANO 2 WITH LORELLA - THURSDAYS @ 630PM-830PM
$285

MARCH 26-MAY 21 THURSDAYS @ 630PM-830PM (REMOTE)

ITALIANO 3 WITH GRAZIA - THURSDAYS @ 400PM-600PM
$285

MARCH 26-MAY21 THURSDAYS @ 400PM-600PM (IN PERSON)

ITALIANO 4 WITH LORELLA - WEDNESDAYS @ 630PM-830PM
$285

MARCH 25-MAY 20 WEDNESDAYS @ 630PM-830PM (REMOTE)

ITALIANO 5 WITH LORELLA - MONDAYS @ 630PM-830PM
$285

MARCH 23-MAY 18 MONDAYS @ 630PM-830PM (IN PERSON)

ITALIANO 6 WITH GRAZIA - MONDAYS @ 630PM-830PM
$285

MARCH 23-MAY 18 MONDAYS @ 630-830PM (REMOTE)

ITALIANO 7 WITH NANCY - WEDNESDAYS @ 630-830PM
$285

MARCH 25-MAY 20 WEDNESDAYS @ 630-830PM (REMOTE)

ITALIANO 8 WITH GRAZIA - THURSDAYS @ 1000AM-1200PM
$285

MARCH 26-MAY21 THURSDAYS @ 1000AM-1200PM (IN PERSON)

ITALIANO 9 WITH GRAZIA - TUESDAYS @ 1000AM-1200PM
$285

MARCH 24-MAY 19 TUESDAYS @ 1000AM-1200PM (REMOTE)

ITALIANO 10 WITH GRAZIA - TUESDAYS @ 630PM-830PM
$285

MARCH 24-MAY 19 TUESDAYS @ 630PM-830PM (REMOTE)

ITALIANO 17 WITH NANCY - MONDAYS @ 630PM-830PM
$285

MARCH 23-MAY 18 MONDAYS @ 630-830PM (REMOTE)

CORSO AVANZATO WITH LORELLA - TUESDAYS @ 1130AM-130PM
$285

MARCH 24-MAY 19 TUESDAYS @ 1130AM-130PM (REMOTE)

CORSO AVANZATO WITH NANCY - THURSDAYS @ 630PM-830PM
$285

MARCH 26-MAY 21 THURSDAYS @ 630PM-830PM (REMOTE)

CORSO AVANZATO 1 WITH GRAZIA - WEDNESDAYS @ 1000AM-1200PM
$285

MARCH 25-MAY 20 WEDNESDAYS @ 1000AM-1200PM (REMOTE)

CORSO AVANZATO 3 WITH GRAZIA - WEDNESDAYS @ 630PM-830PM
$285

MARCH 25-MAY 20 WEDNESDAYS @ 630PM-830PM (REMOTE)

CORSO SUPERIORE WITH NANCY - TUESDAYS @ 630PM-830PM
$285

MARCH 24-MAY 19 TUESDAYS @ 630PM-830PM (REMOTE)

CORSO SUPERIORE WITH GRAZIA - THURSDAYS @ 1230PM-230PM
$285

MARCH 26-MAY 21 THURSDAYS @ 1230PM-230PM (IN PERSON)

CLASS GIFT CERTIFICATE
$285

PURCHASE THE GIFT OF LANGUAGE!
PLEASE ENSURE YOU ADD THE NAME OF THE GIFT'S INTENDED RECIPIENT IN YOUR ORDER!

50$ Gift Certificate
$50

PURCHASE 50$ GIFT CERTIFICATE WHICH CAN BE APPLIED TOWARDS THE PURCHASE OF ANY LANGUAGE CLASS.
PLEASE ENSURE YOU ADD THE NAME OF THE GIFT'S INTENDED RECIPIENT IN YOUR ORDER!

75$ Gift Certificate
$75

PURCHASE A 75$ GIFT CERTIFICATE WHICH CAN BE APPLIED TOWARDS THE PURCHASE OF ANY LANGUAGE CLASS.
PLEASE ENSURE YOU ADD THE NAME OF THE GIFT'S INTENDED RECIPIENT IN YOUR ORDER!

175$ Gift Certificate
$175

PURCHASE A 175$ GIFT CERTIFICATE WHICH CAN BE APPLIED TOWARDS THE PURCHASE OF ANY LANGUAGE CLASS.
PLEASE ENSURE YOU ADD THE NAME OF THE GIFT'S INTENDED RECIPIENT IN YOUR ORDER!

150$ Gift Certificate towards any Italian Class
$150

PURCHASE A 150$ GIRFT CERTIFICATE WHICH CAN BE APPLIED TOWARDS THE PURCHASE OF ANY LANGUAGE CLASS!
PLEASE ENSURE YOU ADD THE NAME OF THE GIFT'S INTENDED RECIPIENT IN YOUR ORDER!

Pay By Check At Your First Class
Free

If you plan attend one of the IN PERSON courses, and plan to pay by check at your first class please select this option. This option is only available for in person classes. If you wish to pay by check for a remote class please send you check PRIOR TO CLASS START DATE made payable to the ITALIAN CULTURAL SOCIETY to P.O. BOX 947 CARMICHAEL, CA 95609.

