Kalamazoo Area Wild Ones

Spring 2026 Native Plant Sale Fundraiser

Nodding Wild Onion - Allium cernuum
$6

2.5" Square Pot


Field Pussytoes - Antennaria neglecta
$6

2.5" Square Pot


Plantain-leaved Pussytoes - Antennaria parlinii
$6

2.5" Square Pot


Wild Columbine - Aquilegia canadensis
$6

2.5" Square Pot


Wild Ginger - Asarum canadense
$7.50

2.5" Square Pot


Poke Milkweed - Asclepias exaltata
$6.50

2.5" Square Pot


Swamp Milkweed - Asclepias incarnata
$6

2.5" Square Pot


Butterfly Milkweed - Asclepias tuberosa
$6.50

2.5" Square Pot


Whorled Milkweed - Asclepias verticillata
$6.50

2.5" Square Pot


Canada Milkvetch - Astragalus canadensis
$6.50

2.5" Square Pot


White Wild Indigo - Baptisia alba
$7

2.5" Square Pot


False Boneset - Brickellia eupatorioides
$6

2.5" Square Pot


Marsh Marigold - Caltha palustris
$7.50

2.5" Square Pot


Harebell - Campanula rotundifolia
$6.50

2.5" Square Pot

Lance-leaved Coreopsis - Coreopsis lanceolata
$6

2.5" Square Pot


Prairie Coreopsis - Coreopsis palmata
$6

2.5" Square Pot


Purple Prairie Clover - Dalea purpurea
$6

2.5" Square Pot


Pale Purple Coneflower - Echinacea pallida
$6

2.5" Square Pot


Rattlesnake Master - Eryngium yuccifolium
$6

2.5" Square Pot


Cream Gentian - Gentiana alba
$7.50

2.5" Square Pot


Wild Geranium - Geranium maculatum
$7

2.5" Square Pot


Prairie Smoke - Geum triflorum
$7.50

2.5" Square Pot


False Sunflower - Heliopsis helianthoides
$6

2.5" Square Pot


!!!!!!!! Swamp Rose Mallow - Hibiscus moscheutos
Free

!!!!!!! 3" Square Pot


Blue Flag Iris - Iris virginica
$6

2.5" Square Pot


Rough Blazing Star - Liatris aspera
$6

2.5" Square Pot


Dwarf Blazing Star - Liatris cylindracea
$6.50

2.5" Square Pot


Marsh Blazing Star - Liatris spicata
$6

2.5" Square Pot


Cardinal Flower - Lobelia cardinalis
$6

2.5" Square Pot


Great Blue Lobelia - Lobelia siphilitica
$6

2.5" Square Pot


Wild Lupine - Lupinus perennis
$7

2.5" Square Pot


Bluebells - Mertensia virginica
$8

2.5" Square Pot


Wild Bergamot - Monarda fistulosa
$6

2.5" Square Pot


Spotted Bee Balm - Monarda punctata
$6

2.5" Square Pot


Foxglove Beardtongue - Penstemon digitalis
$6

2.5" Square Pot


Hairy Penstemon - Penstemon hirsutus
$6

2.5" Square Pot


Prairie Phlox - Phlox pilosa
$7.50

2.5" Square Pot


Orange Coneflower - Rudbeckia fulgida
$6

2.5" Square Pot


Royal Catchfly - Silene regia
$7

2.5" Square Pot


Compass Plant - Silphium laciniatum
$7

3" Square Pot


Upland White Goldenrod - Solidago ptarmicoides
$6

2.5" Square Pot


Showy Goldenrod - Solidago speciosa
$6

2.5" Square Pot


Blue Wood Aster - Symphyotrichum cordifolium
$6

2.5" Square Pot


Hoary Vervain - Verbena stricta
$6

2.5" Square Pot


Ironweed - Vernonia missurica
$6

2.5" Square Pot


