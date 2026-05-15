Spring 2026 Playgroup Session 2

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About this event
Mondays 6/1- 6/22 (No Class Memorial Day - 4 classes)
NEW FORMAT! Baby and Caregiver Songs, Stories & Sensory Circle time! A great way for babies and caregivers to enjoy socializing.
Wednesdays 5/27-6/24 (5 Weeks), 9:45-10:45
Tuesdays 5/26-6/23 (4 Weeks) 9:30-11 - No Class Tuesday June 9
Thursdays 5/28-6/25 (5 Weeks) 9:30-11
Tuesdays 5/26-6/23 (4 Weeks) 9:30-11 - No Class Tuesday June 9
Thursdays 5/28-6/25 (5 Weeks) 9:30-11
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