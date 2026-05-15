Wolcott Youth Services

Hosted by

Wolcott Youth Services

About this event

Spring 2026 Playgroup Session 2

48 Todd Rd

Wolcott, CT 06716

Baby & Caregiver Circle item
Baby & Caregiver Circle
$50

Mondays 6/1- 6/22 (No Class Memorial Day - 4 classes)


NEW FORMAT! Baby and Caregiver Songs, Stories & Sensory Circle time! A great way for babies and caregivers to enjoy socializing.




Toddler Tumbling item
Toddler Tumbling
$50

Wednesdays 5/27-6/24 (5 Weeks), 9:45-10:45

Preschool Playgroup - Tuesday item
Preschool Playgroup - Tuesday
$50

Tuesdays 5/26-6/23 (4 Weeks) 9:30-11 - No Class Tuesday June 9

Preschool Playgroup- Thursday item
Preschool Playgroup- Thursday
$55

Thursdays 5/28-6/25 (5 Weeks) 9:30-11

Preschool Playgroup - Tuesday and Thursday item
Preschool Playgroup - Tuesday and Thursday
$100

Tuesdays 5/26-6/23 (4 Weeks) 9:30-11 - No Class Tuesday June 9

Thursdays 5/28-6/25 (5 Weeks) 9:30-11


Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!