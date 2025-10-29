Warehouse Productions

Warehouse Productions

Spring 2026 Registration Fees

Teen Hip Hop Registration
$25

Thursdays 7:30-8:30pm

Tuition: $400 ($100 monthly for 4 months)

Intro to Musical Theatre Registration
$25

Thursdays 6:30-7:20 pm

Tuition: $320 ($80 per month for 4 months)

Musical Theatre (must pass audition first)
$25

Upon completion of audition and acceptance, this class focuses on Musical Theatre Dance technique. The class is Tuesdays, 6-7pm. Tuition is $400 for the semester, which can be paid monthly or in one installment.

Musical Theatre Intensive (Must pass audition first)
$25

This class focuses on all things Musical Theatre: Dance, Acting, and Voice, and serves as a prep class for college and/or professional auditions. Classes are Tuesdays from 6:30-8:45pm. Tuition is $800 for the semester.

