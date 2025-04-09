VIRTUAL: Spring 25 Community-Engaged Research Course Research Forum

https://us02web.zoom.us/j/82991795687?pwd=bm1SeUlRckdYRUltQ1hKRmVyZWpZQT09

Suggested donation for Students and Community members: $0
Free
Additional donation(s) of any amount to Capacity Catalyst on b/o CERC can be added below.
Suggested donation for Academics and Industry: $10
$10
Additional donation(s) of any amount to Capacity Catalyst on b/o CERC can be added below.
Suggested donation for Philanthropists/donors: $25
$25
Additional donation(s) of any amount to Capacity Catalyst on b/o CERC can be added below.
Add a donation for Capacity Catalyst

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!