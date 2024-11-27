Hosted by

Queen Anne Cooperative Preschool

About this event

Sales closed

Spring Benefit by QACP

Pick-up location

The Malhas House

2025 SEAFAIR WEEKEND FESTIVAL TICKETS item
2025 SEAFAIR WEEKEND FESTIVAL TICKETS
$120

Starting bid

Seafair Weekend is the culmination of the summer long Seafair Festival. Known and loved as an unofficial Seattle holiday, Seafair Weekend offers the best sights, sounds, tastes, and action of the summer and includes something for all ages and passions in the air, water, and land. At Seafair Weekend Festival, you will experience: • The fastest boats on water in the Hydroplane Cup • The spectacular Boeing Seafair Air Show featuring the Blue Angels • Festival Food Court & Beer Gardens • Music Stage, Kids Zone, and Interactive Sponsor Displays Enjoy a Seafair Weekend Summer Package for four (4) – one day pass to be used on any day of the festival - Saturday, August 2 or Sunday, August 3, 2025. Your package will contain the following: • Four (4) General Admission Tickets to Seafair Weekend Festival Donor: Seafair Weekend Festival. Estimated Value: $200.00
Four (4) passes good for general admission and entry to MoPO item
Four (4) passes good for general admission and entry to MoPO
$40

Starting bid

Four passes good for admission to Museum of Pop Culture. Passes do not include admission into special exhibitions. Museum of Pop Culture is a leading-edge, non-profit museum, dedicated to the ideas and risk-taking that fuel contemporary popular culture. With its roots in rock 'n roll, Museum of Pop Culture serves as a gateway museum, reaching multigenerational audiences through our collections, exhibitions and educational programs, using interactive technologies to engage and empower our visitors. Donor: Museum of Pop Culture. This gift is valued at $112.00
Finnriver Cider Experience Certificate item
Finnriver Cider Experience Certificate
$40

Starting bid

CIDER EXPERIENCE CERTIFICATE redeemable at Chimacum Cider Garden for (2) Tasting Flights and (2) Cider Tour tickets (offered 4x per weekend on a regular schedule) Donor: Finnriver farm & cidery. Estimated Value: $70
6 Kraken Tickets item
6 Kraken Tickets
$280

Starting bid

6 Seattle Kraken tickets for a mutually agreed upon date on the aisle in section 109 or 204 on a weekday/non-holiday night. Donor: Deborah Keisner. Estimated Value: $480
Gift card item
Gift card
$10

Starting bid

$25 gift card redeemable at Queen Anne location Donor: All the Best. Estimated Value: $25
Private Tour & Tasting at OOLA Distillery item
Private Tour & Tasting at OOLA Distillery
$50

Starting bid

For Up to 15 Guests at Our Colorado Ave South Production Facility Step behind the scenes for an exclusive private tour and tasting at our Colorado Ave South production facility—a rare opportunity to experience the craft, passion, and innovation that go into every bottle we produce. What’s Included: 🍷 Guided Tour: Discover the artistry behind our production process as our experts walk you through our state-of-the-art facility. 🥂 Exclusive Tasting: Enjoy a curated selection of our finest offerings, with expert insights into flavor profiles, pairings, and production techniques. 👨‍👩‍👧‍👦 Perfect for Groups: Bring up to 15 guests for an unforgettable experience—ideal for friends, family, or corporate gatherings. ✨ Behind-the-Scenes Access: Gain insider knowledge and a deeper appreciation for the craftsmanship behind every sip. A one-of-a-kind experience for enthusiasts and newcomers alike—whether you're celebrating, team-building, or simply indulging in a unique tasting adventure! Donor: OOLA Distillery. Estimated value: $400
The Crumpet Shop item
The Crumpet Shop
$50

Starting bid

A selection of our loose leaf tea blends and a $50 gift card to our shop in Pike Place Market. Donor: Amy and Cooper Golding - The Crumpet Shop. Estimated Value: $100
60 Minute Massage or Somatic Support Session item
60 Minute Massage or Somatic Support Session
$81

Starting bid

Therapeutic Massage, Bodywork and Somatic Support for relaxation, pain relief, and feeling good in your body. Charming retreat on Queen Anne Hill, with caring, experienced therapist. I look forward to meeting you! More info at LaurieSwansonLMT.com Mask/Sick Policy -If you’ve had close contact with someone with an unknown respiratory infection in the past 10 days, please wear a well-fitting mask (I have them available if you need one) -If you've had cold/flu/Covid symptom onset, known Covid exposure, or positive test in the past 10 days, please let me know so we can reschedule -I will wear a mask -Thanks for your help in keeping everyone healthy! Expires 3/31/26. Donor: Laurie Swanson, LMT - Massage & Somatic Support. Estimated value: $135
Signature Photoshoot Experience item
Signature Photoshoot Experience
$240

Starting bid

Capture timeless memories with a 60-minute photo session tailored to your needs - whether it’s family portraits, lifestyle shots, or professional brand photos. This package includes 30 high-resolution edited and retouched images delivered through an online gallery, perfect for personal keepsakes or enhancing your brand’s visual presence. https://mashaboch.com/ Restrictions: Must be redeemed within 12 months from auction date. Location limited to Greater Seattle area. Donor: Masha Boch Photography. Estimated Value: $400
F45 Month Membership #1 item
F45 Month Membership #1
$80

Starting bid

One month unlimited membership to functional training classes. With each session you will experience the proven benefits of combining high intensity interval training (HIIT), circuit training, and functional training to provide you with the results you are looking for-in just under an hour. Donor: F45 - Manager Blake Nobil. Estimated value: $280
F45 Month Membership #2 item
F45 Month Membership #2
$80

Starting bid

One month unlimited membership to functional training classes. With each session you will experience the proven benefits of combining high intensity interval training (HIIT), circuit training, and functional training to provide you with the results you are looking for-in just under an hour. Donor: F45 - Manager Blake Nobil. Estimated value: $280
Family Black Belt Academy Martial Arts Party item
Family Black Belt Academy Martial Arts Party
$400

Starting bid

An afternoon/evening reserved for a party of 30+ kids in a spacious martial arts studio. Can be for a birthday, school event, or just for fun. Various theme options including a large obstacle course, nerf battle, or lightsaber practice. Any kind of decorations or food (including adult beverages) are allowed but not provided, and staff are available for any and all pre-party set-up! Donor: Family Black Belt Academy. Restrictions: Expires a year from date of purchase. Estimated value: $500
Family Black Belt Academy: One Month of Family Classes item
Family Black Belt Academy: One Month of Family Classes
$350

Starting bid

One month of classes for an entire family to train in our martial arts program! We offer multiple family classes 7 days a week and teach skillsets such as self-defense, listening improvement, and confidence building. We also will be gifting free personal uniforms/belts for everyone that will be training with us. Restrictions: A minimum age of 3+ required, expires one year after purchase. Donor: Family Black Belt Academy. Estimated value: $700
Nielsen’s Pastries gift card item
Nielsen’s Pastries gift card
$6

Starting bid

$10 Gift Card. Donor decided to stay anonymous. Estimated value: $10.
Barnes & Noble's gift card item
Barnes & Noble's gift card
$60

Starting bid

$100 Barnes & Noble's gift card. We are highly recommend to check out Issaquah location. Donors: Anna & Yev Perevodchikov. Estimated value: $100
Ethan Stowell Restaurants Gift Card item
Ethan Stowell Restaurants Gift Card
$85

Starting bid

$150 gift card for Ethan Stowell Restaurants, including Ballard Pizza Company, Bombo Italian Kitchen, Cortina, Goldfinch Tavern, How to Cook a Wolf, Red Cow, Rione XIII, Rubinstein Bagels, Staple & Fancy, Tavolàta, and The Victor Tavern. Donors: Joyce & Martin Gordon. Estimated value: $150
Blue High Gift Card #1 item
Blue High Gift Card #1
$30

Starting bid

$50 Gift Card to Blue Highway Games (local game and puzzle store). Donor: Blue Highway Games. Estimated value: $50
Blue High Gift Card #2 item
Blue High Gift Card #2
$30

Starting bid

$50 Gift Card to Blue Highway Games (local game and puzzle store). Donor: Blue Highway Games. Estimated value: $50
Topgolf $50 Certificate item
Topgolf $50 Certificate
$15

Starting bid

Topgolf $50 off game play (could cover the whole game depending on preferred options). https://topgolf.com/us/renton/plan-a-visit/ Expires: June 30, 2025. Donor: Topgolf. Estimated value: $50
Date #1 with Teacher Tamara item
Date #1 with Teacher Tamara
$110

Starting bid

Spend the day with Teacher Tamara at the Seattle Center. We'll ride the bus down from QA to play at the International fountain, the Children's Museum, the Artists' at Play Playground and have a picnic lunch. Teacher Tamara will also bring snacks and books to read. We'll have an adventure to remember. Donor: Tamara Convertino. Restrictions: Mutually agreed upon time. Estimated value: $200
Date #2 with Teacher Tamara item
Date #2 with Teacher Tamara
$110

Starting bid

Spend the day with Teacher Tamara at the Seattle Center. We'll ride the bus down from QA to play at the International fountain, the Children's Museum, the Artists' at Play Playground and have a picnic lunch. Teacher Tamara will also bring snacks and books to read. We'll have an adventure to remember. Restrictions: Mutually agreed upon time during summer. Donor: Tamara Convertino. Estimated value: $200
Date #3 with Teacher Tamara item
Date #3 with Teacher Tamara
$110

Starting bid

Spend the day with Teacher Tamara at the Seattle Center. We'll ride the bus down from QA to play at the International fountain, the Children's Museum, the Artists' at Play Playground and have a picnic lunch. Teacher Tamara will also bring snacks and books to read. We'll have an adventure to remember. Restrictions: Mutually agreed upon time during summer. Donor: Tamara Convertino. Estimated value: $200
Date #4 with Teacher Tamara item
Date #4 with Teacher Tamara
$110

Starting bid

Spend the day with Teacher Tamara at the Seattle Center. We'll ride the bus down from QA to play at the International fountain, the Children's Museum, the Artists' at Play Playground and have a picnic lunch. Teacher Tamara will also bring snacks and books to read. We'll have an adventure to remember. Restrictions: Mutually agreed upon time during summer. Donor: Tamara Convertino. Estimated value: $200
Teacher Experience item
Teacher Experience
$120

Starting bid

A unique experience for your child with Teacher Nanci! Choose from a guided art project, a fun local outing (e.g., aquarium or museum), or an engaging at-home activity—tailored to your child’s interests. Parents, enjoy a break while your little one has an amazing time! Restrictions: Mutually agreed upon time during April-June. Donor: Nanci Murphy. Estimated value: $200.
For Twos: Bedtime Cocoa, Story & Tuck-In with Teacher Kris item
For Twos: Bedtime Cocoa, Story & Tuck-In with Teacher Kris
$80

Starting bid

Bedtime Cocoa, Story, and Tuck-In with Teacher Kris! Teacher Kris will come over to your house in her P.J.s to share some tasty hot chocolate and read some of her and your favorite stories! Then she will tuck you in for a good night sleep 💤 Donor: Teacher Kris. Estimated value: $150
For Tots: Bedtime Cocoa, Story & Tuck-In with Teacher Kris item
For Tots: Bedtime Cocoa, Story & Tuck-In with Teacher Kris
$80

Starting bid

Bedtime Cocoa, Story, and Tuck-In with Teacher Kris! Teacher Kris will come over to your house in her P.J.s to share some tasty hot chocolate and read some of her and your favorite stories! Then she will tuck you in for a good night sleep 💤 Donor: Teacher Kris. Estimated value: $150
Garden Theme Auction Lot Curated by Infant's Class item
Garden Theme Auction Lot Curated by Infant's Class
$333

Starting bid

You are bidding on a huge, emerald green drip glazed ceramic planter packed with the Infant's class curated favorites every gardener will love! A Swanson's Nursery gift card of $100, Café Flora gift card of $100, Home Depot gift card of $50, Roma Heirloom Tomato Scented Flamingo Estate Garden Essentials Candle, Floret Farms Flower Seeds and Floret Farms Cut Flower Garden Book, Anemone De Caen Flower Bulbs Multicolor Mix, Earthpods Fertilizer, Kid's Gardening 9 piece Set including hand tools, hat, garden apron and gloves, tool organizer bag, and watering can all designed for children, Nisaku Japanese Hori Hori tool with sheath, Gardening Lab for Kids Book, Trowel & Error Book, March/April Issue of Flower Magazine, Scented Candle. Donor: Infant's Class Estimated Value: $670
Local Love in Full Bloom Tots Basket item
Local Love in Full Bloom Tots Basket
$230

Starting bid

Enjoy the amazingly curated basket of the Tots class local favorites! Includes French press with a bag of Siren’s blend coffee. Byen Bakery $30 giftcard. Matching puzzle for some fun with your kiddo(s). $50 to the beloved Queen Anne bookstore. A screen printed tote from Elliott Bay Books. The most beautiful cards made by Pleiades Press. Simple cute notecards and a zipper pouch from Stuhlbergs. A bundle of natural goodies from Keepers Collective. Frame, local dried flowers and a VIT ceramics vase from Queen Anne Frame and Gift. Beechers crackers. $20 gift card to Un Bien. The best honey out there from SunnyHoneyCo. Chocolates from Sweet Mickey’s and Chukar Cherries. An Olympic Rain candle from La Pasta. Two $10 Nielsen’s Pastries gift cards. And a beautiful basket from an awesome woman owned company named Asiyami Gold. Donor: Tots class. Estimated value: $420
Twos beautiful books basket item
Twos beautiful books basket
$60

Starting bid

Over 20 high quality kids books. Donor: Twos class. Estimated value: $100
Kids Game Night Set item
Kids Game Night Set
$75

Starting bid

It will come with lots of games for young kid. To play, Learn, Explore and get connected with kids. This basket is having these games - Duck Duck Dance The move and Groove game; Count Your Chicken; First Orchard; 3D arranging set; Dinosaur Memory. Along with a beautiful Tote Bag. Donor: Threes class. Estimated value: $150
Family Game Night Set item
Family Game Night Set
$60

Starting bid

It's comes with lost of fun game and Bluetooth speaker to have some fun music while having a fun time with family. This Basket contains - Family Dates cards; Deck of Cards; Bluetooth Speaker; Bingo Game Set; Jenga; Hasbro Gaming Don't Break The Ice; Canvas Tote Bag. Donor: Threes class. Estimated value: $120
Can’t Wait for Summer Fun in the sun! item
Can’t Wait for Summer Fun in the sun!
$75

Starting bid

Summer stuff, sand bucket, two bluey sunglasses, swimming turtle toy, two goggles, two sand free towels, bubbles, boat race set, water toys with big, chalk, bluey hat and tote and crackers!! Donor: QACP Pre-K class. Estimated value: $150
Date Night Basket item
Date Night Basket
$80

Starting bid

Date Night Dinner + Fair Play Book & Deck of Cards Treat your special someone to a memorable date night with this incredible package! Enjoy a romantic dinner for two at a local restaurant (valued at $100), perfect for an evening of delicious food and great conversation. To make the night even more fun and engaging, we've included a *Fair Play* book by Eve Rodsky – a thought-provoking guide on creating balance in relationships – along with a stylish deck of cards to add a playful touch to your evening. Whether you're looking to deepen your connection or simply have fun together, this package is sure to provide an unforgettable experience. Bid now for the ultimate date night experience! Donors: Kristina and Audrey. Estimated value: $150
An Elegant Wine & Sweet Basket item
An Elegant Wine & Sweet Basket
$70

Starting bid

Wine & Truffle pairing plus gift card. A delectable 24-piece truffle box paired with a Browne Cabernet Sauvignon and a 25$ gift card to Sweet Mickey’s Candy Shoppe. Donors: Loey May Engel & Sweet Mickey’s Candy Shoppe. Estimated Value: $120
Homemade Cleaner Set item
Homemade Cleaner Set
$60

Starting bid

A perfect basket for those seeking a eco-friendly way to keep their spaces fresh and sparkling. Designed by chemist Dr. Maria Huebner especially for you. It includes reusable bottles with recipes for refilling: - Vinegar-based cleaner - Soda-based all-purpose cleaner - Dishwasher detergent powder - Laundry detergent for wool, silk and sportswear - Laundry detergent powder for cotton, linen and colors - WC cleaner tabs - Glass & Mirror Cleaner Donor: Dr. Maria Hübner. Estimated value: $100
Handmade kid’s cardigan item
Handmade kid’s cardigan
$40

Starting bid

This is a self-crocheted cardigan for children aged around 3 to 4 years in a beautiful russet color. The yarn used is a cotton-bamboo blend and the buttons are made of coconut shell. Donor: Felien Willemen Hofmann. Estimated value: $100
Set of various kids toys for art work item
Set of various kids toys for art work
$35

Starting bid

Comes with all materials for kids to make/engage with art Crayons, markers, paper, clay, glue, scissors, stencils, scratch paper, stickers, spin art, etc. Donor decided to stay anonymous. Estimated value: $75
Radio Flyer Tesla Model S Car for 3-8 years old item
Radio Flyer Tesla Model S Car for 3-8 years old
$200

Starting bid

"Have your kiddo climb into their own model car! -Flight Speed® lithium ion battery provides more playtime & faster charge time -Working LED headlights and horn -Frunk: front trunk storage -MP3 sound system with AUX cord included -Two speed settings: 3 and 6 MPH -For riders ages 3-8 years old" Requires room for pickup and transport! Pickup will be coordinated between donor and a winner due to big size of the package. Donor: Blake and Quinn. Estimated Value: $800
Laura Berger Print – WHEN WE WERE WARM item
Laura Berger Print – WHEN WE WERE WARM
$45

Starting bid

Framed Laura Berger print of “WHEN WE WERE WARM”. Donor decided to stay anonymous. The value of this piece is $450.
Heavy Hands Vintage Weights item
Heavy Hands Vintage Weights
$20

Starting bid

3lb each, perfect grip. Donor decided to stay anonymous. Estimated value: $40
Beary Clean Car Washes basket #1 item
Beary Clean Car Washes basket #1
$60

Starting bid

5 Brown Bear Car Wash tickets. Donor: Brown Bear. Estimated Value: $60. We are not able to sell it cheaper per our agreement.
Beary Clean Car Washes basket #2 item
Beary Clean Car Washes basket #2
$120

Starting bid

10 Brown Bear Car Wash tickets. Donor: Brown Bear. Estimated Value: $120. We are not able to sell it cheaper per our agreement.
Beary Clean Car Washes basket #3 item
Beary Clean Car Washes basket #3
$180

Starting bid

15 Brown Bear Car Wash tickets. Donor: Brown Bear. Estimated Value: $180. We are not able to sell it cheaper per our agreement.
Beary Clean Car Washes basket #4 item
Beary Clean Car Washes basket #4
$240

Starting bid

20 Brown Bear Car Wash tickets. Donor: Brown Bear. Estimated Value: $240. We are not able to sell it cheaper per our agreement.
Beary Clean Car Washes basket #5 item
Beary Clean Car Washes basket #5
$60

Starting bid

5 Brown Bear Car Wash tickets. Donor: Brown Bear. Estimated Value: $60. We are not able to sell it cheaper per our agreement.
Beary Clean Car Washes basket #6 item
Beary Clean Car Washes basket #6
$60

Starting bid

5 Brown Bear Car Wash tickets. Donor: Brown Bear. Estimated Value: $60. We are not able to sell it cheaper per our agreement.
Beary Clean Car Washes basket #7 item
Beary Clean Car Washes basket #7
$60

Starting bid

5 Brown Bear Car Wash tickets. Donor: Brown Bear. Estimated Value: $60. We are not able to sell it cheaper per our agreement.
Beary Clean Car Washes basket #8 item
Beary Clean Car Washes basket #8
$60

Starting bid

5 Brown Bear Car Wash tickets. Donor: Brown Bear. Estimated Value: $60. We are not able to sell it cheaper per our agreement.
Beary Clean Car Washes basket #11 item
Beary Clean Car Washes basket #11
$120

Starting bid

10 Brown Bear Car Wash tickets. Donor: Brown Bear. Estimated Value: $120. We are not able to sell it cheaper per our agreement.
Beary Clean Car Washes basket #9 item
Beary Clean Car Washes basket #9
$120

Starting bid

10 Brown Bear Car Wash tickets. Donor: Brown Bear. Estimated Value: $120. We are not able to sell it cheaper per our agreement.
Beary Clean Car Washes basket #10 item
Beary Clean Car Washes basket #10
$120

Starting bid

10 Brown Bear Car Wash tickets. Donor: Brown Bear. Estimated Value: $120. We are not able to sell it cheaper per our agreement.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!