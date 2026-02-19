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About this event

Spring Break Mini House Camp 2026 @ The Beehive Community Studio

1207 Ellsworth St

Bellingham, WA 98225

Spring Break Mini House Camp @ The Beehive
$275

Spring Break Mini House Camp | Ages 9-14
April 6-9, 2026 | 10:30am - 3pm at The Beehive Community Studio.

* Materials fees are included in your purchase.

* A 9% combined tax is also included in your purchase. (2025 WA State Engrossed Substitute Senate Bill 5814)

SIBLING DISCOUNT TICKET. Spring Break Mini House Camp
$220

Spring Break Mini House Camp | Ages 9-14
April 6-9, 2026 | 10:30am - 3pm at The Beehive Community Studio.

* Materials fees are included in your purchase.

* A 9% combined tax is also included in your purchase. (2025 WA State Engrossed Substitute Senate Bill 5814)

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