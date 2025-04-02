eventClosed

TPC Spring Concert Series "This Amazing Day"

Cram Hall

St John's Episcopal Church, 530 C Street, Petaluma, CA

addExtraDonation

$

General Admission
$20
General admission seating first come first served
Senior/Student
$15
Students ages 13 and over / Seniors ages 65 and over
Children 12 and under
free
Children ages 12 and under, purchase free ticket to reserve seat

common:zeffyTipDisclaimerTicketing