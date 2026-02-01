Spring Convention

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About this event
Includes registration fees as well as Friday dinner, Saturday lunch and Saturday morning snacks.
Includes registration fees as well as Friday dinner. Does not include Saturday lunch but you can still attend Saturday all day. It does include Saturday morning snacks.
Includes registration fees as well as Saturday Lunch and Saturday morning snacks. Does not include Friday dinner but you can still attend Friday night for the presentations and social.
Only includes Friday night presentations and fellowship, Saturday morning snacks, and Saturday meetings. Does not include Friday dinner or Saturday Lunch.
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