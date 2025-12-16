Spring Dell, Holiday Brr Basket Raffle

Hosted by
About this raffle
One raffle ticket purchase giving you '1' chance to win the December, 2025 Brr Basket being raffled off on Tuesday, December 23, 2025 at 10:30AM.
If you have any questions, please call Amy Gallo, Director of Marketing and Development at 301-934-4561 or email [email protected]
6 chances to win the December, 2025 Brr Basket being raffled off on Tuesday, December 23, 2025 at 10:30AM.
If you have any questions, please call Amy Gallo, Director of Marketing and Development at 301-934-4561 or email [email protected]
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!