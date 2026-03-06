Central Florida Homeschool Group

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About this event

Spring Fling Homeschool Dance

114 E Parker St

Lakeland, FL 33801, USA

1 Adult Ticket
$16.05

This ticket reserves 1 adult spot. Price includes taxes, administrative, and processing costs. Tickets are non-refundable and non-transferable once purchased.

1 Student Ticket
$37.45

This ticket reserves 1 student spot. Price includes taxes, administrative, and processing costs. Tickets are non-refundable and non-transferable once purchased.

Contributions & Donations
$5

We are made up of parents and guardians who work together to create fun, memorable experiences for our families. Whenever possible, we like to provide small treats, goodies, or extra surprises during our events to make them even more special for our kids. Options donations and contributions help make this possible and allow us to ensure we have enough supplies for everyone, including accommodating last-minute unexpected changes. While completely optional, any contributions are greatly appreciated. Thank you for being a part of our community and helping make these experiences possible for all our families!

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