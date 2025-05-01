eventClosed

Spring Fling Online Auction

6 month Family Membership YMCA item
6 month Family Membership YMCA
$250

Item # 2 YMCA 6 months any family membership category applicable to the YMCA facility in Santa Rosa. To be redeemed by June 15, 2025. Donor: YMCA of Santa Rosa Retail Value: up to $731
VIP seated tasting/ 4 guests /Wellington Cellars item
VIP seated tasting/ 4 guests /Wellington Cellars
$50

Item #8 Wellington Cellars - Wine tasting Certificate VIP seated tasting for 4 guests No expiration. Valid Sunday-Friday. Reservation required. Cannot be combined Donor: Wellington Cellars Retail Value: $160
VIP seated tasting/ 4 guests / VJB Cellars item
VIP seated tasting/ 4 guests / VJB Cellars
$50

Item #12 VJB Cellars - Wine tasting Certificate VIP seated tasting for 4 guests No expiration. Valid Sunday-Friday. Reservation required. Cannot be combined Donor: VJB Cellars Retail Value: $160
Driveway pressure wash item
Driveway pressure wash
$100

Item #16 Driveway pressure wash Expiration date 05/01/2025. Donor: Precision Pressure Wash Retail Value: $300
Fencing /archery classes - 1 month item
Fencing /archery classes - 1 month
$35

Item #21 Certificate for unlimited number classes for adult or child for one month. Conditional to person’s level Donor: EnGarde Fencing Retail Value: $100
One Signature Haircut item
One Signature Haircut
$35

Item #24 One Signature Haircut at Boujee Beaty/ Shawna Keech Donor: Boujee Beaty Retail Value: $100
Crunch Fitness Set item
Crunch Fitness Set
$200

Item #31 Crunch Fitness: 1 year membership, adult T-shirt, drawstring bag Donor: Crunch Fitness Santa Rosa Retail Value: $500
Baby Toys item
Baby Toys
$25

Item #34 Giraffe, Fawn, Sorting box, Push along frog, baby kit- teether and rattles Donor: Sunnyside Cottage Retail Value: $136
Wall Mirror item
Wall Mirror
$25

Item #38 Flowers and Ladybugs decorated mirror with wooden frame. Size 24”x18”. Wired for hanging
12 months of cookies item
12 months of cookies
$60

Item #39 A dozen freshly baked cookies per month over the course of a year. Baked for you by Sequoia class. *All recipes and cookie designs are customizable. ❇ January - Snickerdoodles ❇ February - Red Velvet Peanut Blossom Cookies ❇ March - Chocolate Chip ❇ April - Carrot Cake Cookies ❇ May - Madeleines ❇ June - Meringues ❇ July - S’mores Blossoms ❇ August - Lemon Drops ❇ September Chewy Oatmeal ❇ October - Chocolate Chewies ❇ November - Joe Froggers ❇ December - Holiday Sugar Cookies
Certificate: Griffo Distillery Tour and Tasting for 6 guests item
Certificate: Griffo Distillery Tour and Tasting for 6 guests
$60

Item #40 Certificate for Sampling of collection of handcrafted spirits and behind-the-scenes tour of grain to glass production. Certificate must be redeemed at one visit. Reservation required. Donor: Griffo Distillery Retail value $180
Wine lover set item
Wine lover set
$50

Item #41 Bird of Night Wine: Magnum (1.5 L) Pinot Noir 2019, Starkey Vineyard ; 2 hats, 2 T-shirts. Size/color could be exchanged Donor: Bird of Night Wines Retail value $150
A Year of Bundtlets item
A Year of Bundtlets
$25

Item Number: 45 A GIft card for 1 Bundtlet per month. Card must be presented. Valid only at Coddingtown Center. Donor: Nothing Bundt Cakes Retail Value: $75
Bay basket with items item
Bay basket with items
$50

Item # 47 Bay Cruise Basket $50 Gift certificate for Red and White Fleet, Insulated tote with pack of disposable platesand coffee cups, reusable cutlery, 2x wet wipes, sunscreen, a card game, I-spy book, 6x napkins, 2x throws Donor: Roake family Retail Value: $65
Exploratorium - 2 tickets item
Exploratorium - 2 tickets
$40

General admission tickets (2) for entry during regular museum hours. Donor: Exploratorium Market value: $80

