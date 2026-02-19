Meals on Wheels of Hancock County

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Meals on Wheels of Hancock County

About this event

Spring Purse Bingo

21 W North St

Greenfield, IN 46140, USA

Individual Ticket
$40

Admission for one guest to our 25th Anniversary Designer Purse Bingo at Wooden Bear Brewing Co.

Includes:
• Event entry
• One bingo board
• One dauber
• Door prize entry

Table of 4
$160
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Admission for four guests to our 25th Anniversary Designer Purse Bingo.

Each guest receives:
• Event entry
• One bingo board
• One dauber
• Door prize entry

Table of 8
$320
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Admission for eight guests to our 25th Anniversary Designer Purse Bingo.

Each guest receives:
• Event entry
• One bingo board
• One dauber
• Door prize entry

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