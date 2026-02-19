Spring Purse Bingo

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About this event
Admission for one guest to our 25th Anniversary Designer Purse Bingo at Wooden Bear Brewing Co.
Includes:
• Event entry
• One bingo board
• One dauber
• Door prize entry
Admission for four guests to our 25th Anniversary Designer Purse Bingo.
Each guest receives:
• Event entry
• One bingo board
• One dauber
• Door prize entry
Admission for eight guests to our 25th Anniversary Designer Purse Bingo.
Each guest receives:
• Event entry
• One bingo board
• One dauber
• Door prize entry
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