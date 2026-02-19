Spring Purse Bingo

Table of 4 $160

This is a group ticket, it includes 4 tickets

Admission for four guests to our 25th Anniversary Designer Purse Bingo. Each guest receives:

• Event entry

• One bingo board

• One dauber

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