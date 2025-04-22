eventClosed

Spring Second Chance Workshops

601 S Lake Dr

Novi, MI 48377, USA

addExtraDonation

$

Hapa Haole Workshop - Adult
$65
Learn Keep Your Eyes on the Hands.
Hapa Haole Workshop - Keiki
$45
For kids aged 12 and under.
Kahiko Workshop - Adult
$65
Learn Kilauea Kahiko workshop.
Kahiko Workshop - Keiki
$45
For kids aged 12 and under.
Lei Making
$25
Poi Ball Making
$25
Samoan Art
$25
Ipu Heke, Ho’opa’a
$25
All 4 Breakout Sessions
$75
If you want to do all of the breakout sessions, choose this and get 4 for the price of 3.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing