BASIS Richardson Boosters

Hosted by

BASIS Richardson Boosters

About this event

Spring Show T-shirt (Order By 03/08)

Donate A T-shirt (To Other Families ONLY)
$10

If you would like to donate a T-shirt, your generosity will help ensure every student in the BASIS Richardson community feels included and supported.

Child's X Small T-shirt (XS)
$10

Height: 3’5” - 3’9”

Weight (lbs): 22-33

Length: 1’6”

Chest: 2’4”

Shoulder: 1’0”

Sleeve: 0’5”

Child's Small T-shirt (S)
$10

Height: 3’9” - 4’1”

Weight (lbs): 33-44

Length: 1’7”

Chest: 2’5”

Shoulder: 1’0”

Sleeve: 0’5”

Child's Medium T-shirt (M)
$10

Height: 4’1” - 4’5”

Weight (lbs): 44-55

Length: 1’8”

Chest: 2’7”

Shoulder: 1’1”

Sleeve: 0’6”

Child's Large T-shirt (L)
$10

Height: 4’5” - 4’9”

Weight (lbs): 55-66

Length: 1’10”

Chest: 2’8”

Shoulder: 1’1”

Sleeve: 0’6”

Child's X Large T-shirt (XL)
$10

Height: 4’9” - 4’11”

Weight (lbs): 66-77

Length: 1’11”

Chest: 2’11”

Shoulder: 1’2”

Sleeve: 0’7”

Child's 2X Large T-shirt (2XL)
$10

Height: 5’1” - 5’5”

Weight (lbs): 77-88

Length: 2’1”

Chest: 3’0”

Shoulder: 1’3”

Sleeve: 0’7”

Adult Small T-shirt (S)
$10

Height: 5’3”

Weight (lbs): 99-110

Length: 2’2”

Chest: 3’3”

Shoulder: 1’7”

Sleeve: 0’8”

Adult Medium T-shirt (M)
$10

Height: 5’5”

Weight (lbs): 110-132

Length: 2’3”

Chest: 3’4”

Shoulder: 1’8”

Sleeve: 0’8”

Adult Large T-shirt (L)
$10

Height: 5’7”

Weight (lbs): 132-154

Length: 2’4”

Chest: 3’6”

Shoulder: 1’8”

Sleeve: 0’8”

Adult X Large T-shirt (XL)
$10

Height: 5’9”

Weight (lbs): 154-171

Length: 2’4”

Chest: 3’7”

Shoulder: 1’9”

Sleeve: 0’9”

Adult 2X Large T-shirt (2XL)
$10

Height: 5’11”

Weight (lbs): 171-187

Length: 2’5”

Chest: 3’9”

Shoulder: 1’10”

Sleeve: 0’9”

Adult 3X Large T-shirt (3XL)
$10

Height: 6’1”

Weight (lbs): 187-204

Length: 2’6”

Chest: 3’10”

Shoulder: 1’11”

Sleeve: 0’9”

Adult 4X Large T-shirt (4XL)
$10

Height: 6’3”

Weight (lbs): 204-220

Length: 2’7”

Chest: 4’0”

Shoulder: 2’0”

Sleeve: 0’9”

Other Size T-shirt
$10

Please Email [email protected] for additional size shirt.

Add a donation for BASIS Richardson Boosters

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!