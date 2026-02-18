Spring Show T-shirt (Order By 03/08)

Hosted by
About this event
If you would like to donate a T-shirt, your generosity will help ensure every student in the BASIS Richardson community feels included and supported.
Height: 3’5” - 3’9”
Weight (lbs): 22-33
Length: 1’6”
Chest: 2’4”
Shoulder: 1’0”
Sleeve: 0’5”
Height: 3’9” - 4’1”
Weight (lbs): 33-44
Length: 1’7”
Chest: 2’5”
Shoulder: 1’0”
Sleeve: 0’5”
Height: 4’1” - 4’5”
Weight (lbs): 44-55
Length: 1’8”
Chest: 2’7”
Shoulder: 1’1”
Sleeve: 0’6”
Height: 4’5” - 4’9”
Weight (lbs): 55-66
Length: 1’10”
Chest: 2’8”
Shoulder: 1’1”
Sleeve: 0’6”
Height: 4’9” - 4’11”
Weight (lbs): 66-77
Length: 1’11”
Chest: 2’11”
Shoulder: 1’2”
Sleeve: 0’7”
Height: 5’1” - 5’5”
Weight (lbs): 77-88
Length: 2’1”
Chest: 3’0”
Shoulder: 1’3”
Sleeve: 0’7”
Height: 5’3”
Weight (lbs): 99-110
Length: 2’2”
Chest: 3’3”
Shoulder: 1’7”
Sleeve: 0’8”
Height: 5’5”
Weight (lbs): 110-132
Length: 2’3”
Chest: 3’4”
Shoulder: 1’8”
Sleeve: 0’8”
Height: 5’7”
Weight (lbs): 132-154
Length: 2’4”
Chest: 3’6”
Shoulder: 1’8”
Sleeve: 0’8”
Height: 5’9”
Weight (lbs): 154-171
Length: 2’4”
Chest: 3’7”
Shoulder: 1’9”
Sleeve: 0’9”
Height: 5’11”
Weight (lbs): 171-187
Length: 2’5”
Chest: 3’9”
Shoulder: 1’10”
Sleeve: 0’9”
Height: 6’1”
Weight (lbs): 187-204
Length: 2’6”
Chest: 3’10”
Shoulder: 1’11”
Sleeve: 0’9”
Height: 6’3”
Weight (lbs): 204-220
Length: 2’7”
Chest: 4’0”
Shoulder: 2’0”
Sleeve: 0’9”
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!