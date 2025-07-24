Windham Youth Soccer Association

Windham Youth Soccer Association

About this event

Spring Sponsorship

New Corporate Sponsor
$1,300

● Name on Jersey & schedule

● Company Logo & Link on Website

● 4’ x 32” Sign on Fence in spring/fall

● Field Sponsor w/sign & on schedule

● Company Name on Main Entrance Sign

● Sponsor Post on the Windham Youth Soccer Facebook page (1,800 members)

Corporate Sponsor Renewal
$1,200

Renewal Price Only Applicable to Corporate Sponsors from previous season.

● Name on Jersey & schedule

● Company Logo & Link on Website

● 4’ x 32” Sign on Fence in spring/fall

● Field Sponsor w/sign & on schedule

● Company Name on Main Entrance Sign

● Sponsor Post on the Windham Youth Soccer Facebook page (1,800 members)

New Gold Sponsor
$1,000

● Name on Jersey & schedule

● Company Logo & Link on Website

● 4’ x 32” Sign on Fence in spring/fall

● Field Sponsor w/sign & on schedule

● Sponsor Post on the WYSA Facebook page (1,800 members)

Gold Sponsor Renewal
$900

Renewal Price Only Applicable to Gold Sponsors from previous season.

● Name on Jersey & schedule

● Company Logo & Link on Website

● 4’ x 32” Sign on Fence in spring/fall

● Field Sponsor w/sign & on schedule

● Sponsor Post on the WYSA Facebook page (1,800 members)

New Silver Sponsor
$650

● Name on Jersey & schedule

● Company Logo & Link on Website

● Field Sponsor w/sign & on schedule

● Sponsor Post on the Windham Youth Soccer Facebook page (1,800 members)

Silver Sponsor Renewal
$600

Renewal Price Only Applicable to Silver Sponsors from previous season.

● Name on Jersey & schedule

● Company Logo & Link on Website

● Field Sponsor w/sign & on schedule

● Sponsor Post on the Windham Youth Soccer Facebook page (1,800 members)

New Bronze Sponsor
$400

● Name on Jersey & schedule

● Company Logo & Link on Website

● 4’ x 32” Sign on Fence in spring/fall

● Sponsor Post on the Windham Youth Soccer Facebook page (1,800 members)

Bronze Sponsor Renewal
$350

Renewal Price Only Applicable to Bronze Sponsors from previous season.

● Name on Jersey & schedule

● Company Logo & Link on Website

● 4’ x 32” Sign on Fence in spring/fall

● Sponsor Post on the Windham Youth Soccer Facebook page (1,800 members)

Spring '26 Team Sponsor
$175

● Name on Jersey & schedule

● Company Logo & Link on Website

Spring and Fall '26 Team Sponsor
$275

● Name on Jersey & schedule

● Company Logo & Link on Website

Little Eagles Sponsor
$250

● 15 Little Eagles Jerseys

● Company Logo & Link on Website

● Spring and Fall

Player Sponsorship
$200

● Sponsor (2) scholarship players

● Company Logo & Link on Website

