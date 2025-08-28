SSG Michael Schafer Memorial VFW Post 10209's Memberships

Annual Membership
$45

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

2 Year Membership
$90

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

This membership is good for 2 years.

Life Membership Age 30 and Below
$425

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

If your age is 30 or below

Life Membership age 31-40
$410

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

If your age is between 31 and 40

Life Membership age 41-50
$375

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

If your age is between 41 and 50

Life Membership age 51-60
$335

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

If your age is between 51-60

Life Membership age 61-70
$290

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

If your age is between 61 to 70

Life Membership age 71-80
$225

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

If your age is 71 to 80

Life Membership 81+
$170

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

If your age is 81 and above

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing