St. Anne Catholic School

St. Anne Catholic School's Silent Auction

Fr. Tom- My Buddy and Me item
Fr. Tom- My Buddy and Me
$400

Starting bid

Fr. Tom will grant the winning student a day where he will assist the student. Student can request assistance (within reason) during the day.
Pastor for the Day item
Pastor for the Day
$200

Starting bid

Your son will be able to see first hand what it's like to be a pastor. He will help Fr. Tom with a few selected activities.
Lunch with the Principal item
Lunch with the Principal
$50

Starting bid

Lunch with the principal for student and a friend (or sibling group). Lunch provided by Mrs. Johnson.
Afterschool Fun Event item
Afterschool Fun Event
$75

Starting bid

The winning family's student and their classmates will partake in an after school fun event on Thursday, April 3 (3:30-4:30). Theme choices for event activities can be super hero training, Lego building fun, princess/prince activities, pop star dance party, or sports activity. Winner will choose one theme.
Admin Assistant for the Afternoon item
Admin Assistant for the Afternoon
$60

Starting bid

Student will spend the afternoon with Mrs. Johnson and Mrs. Hughes to help run the school.
Pal's milkshake or Starbucks Delivery #1 item
Pal's milkshake or Starbucks Delivery #1
$35

Starting bid

Mrs. Hughes will personally deliver a milkshake from Pal's or a Starbucks to your student.
Pal's Milkshake or Starbucks Delivery#2 item
Pal's Milkshake or Starbucks Delivery#2
$35

Starting bid

Mrs. Hughes will personally deliver a milkshake from Pal's or a Starbucks to your student.
Pal's Milkshake or Starbucks Delivery #3 item
Pal's Milkshake or Starbucks Delivery #3
$35

Starting bid

Mrs. Hughes will personally deliver a milkshake from Pal's or a Starbucks to your student.
Pal's Milkshake or Starbucks Delivery #4 item
Pal's Milkshake or Starbucks Delivery #4
$35

Starting bid

Mrs. Hughes will personally deliver a milkshake from Pal's or a Starbucks to your student.
Lunch in the Office item
Lunch in the Office
$40

Starting bid

Your student, and a friend or two, will enjoy a pizza lunch with a front row seat to all the exciting happenings of the front office.
PK3 Teacher Helper for the Day item
PK3 Teacher Helper for the Day
$40

Starting bid

One special early learners student will be Ms. Willis's special helper for the day.
Breakfast Party for Early Learners item
Breakfast Party for Early Learners
$40

Starting bid

The class will get to have a special breakfast party.
Day on the Farm with Mrs. Miller item
Day on the Farm with Mrs. Miller
$50

Starting bid

Spend a Saturday morning with Mrs. Miller on her farm. There are dogs, goats, and chickens. Learn some basic farming skills, love on some animals, and harvest fresh eggs.
Kindergarten Co-pilot for one Morning item
Kindergarten Co-pilot for one Morning
$40

Starting bid

Your kindergarten student will help Mrs. Johnson lead the class including taking lunch count, sitting at the teacher's desk, leading calendar, and assisting with other activities.
Teacher for the Day #1 item
Teacher for the Day #1
$40

Starting bid

You will get to be the teacher for the day.
Teacher of the Day #2 item
Teacher of the Day #2
$40

Starting bid

Another lucky student will get to be the teacher for the day.
After School Cookie Party item
After School Cookie Party
$40

Starting bid

Enjoy an after school cookie party. Mrs. Bracher will help choose the cookies. Perfect for your little (or big) cookie monster.
YES Day item
YES Day
$40

Starting bid

Ms. Wiley will grant one of her second grade students a YES Day (within reason)!
Lunch with the Teacher item
Lunch with the Teacher
$40

Starting bid

Enjoy lunch with Ms. Wiley.
Book Talk over a Milkshake item
Book Talk over a Milkshake
$40

Starting bid

Enjoy a book talk with Mrs. Powers over milkshakes.
Lunch with the Teacher item
Lunch with the Teacher
$40

Starting bid

Your student and a friend will get to enjoy a lunch with Ms. Van Marter. Open to all students.
Breakfast with the Teacher item
Breakfast with the Teacher
$40

Starting bid

Your student and a friend will enjoy a breakfast with Ms. Bennett. Open to all students.
Kickball game with Mr. T item
Kickball game with Mr. T
$40

Starting bid

Your child and friends will enjoy a kickball game with Mr. T.
Popcorn and a Movie Day (Middle School Only) item
Popcorn and a Movie Day (Middle School Only)
$40

Starting bid

The winning student's class will enjoy popcorn and movie day. Open to any middle school student.
Chick-fil-a Lunch item
Chick-fil-a Lunch
$40

Starting bid

Student and two friends will have Chick-fil-a for lunch.
Dunkin Run item
Dunkin Run
$40

Starting bid

Mrs. Partica will deliver an assortment of goodies from Dunkin Doughnuts to the winning student's class one morning.
Science Homework Pass- Middle School item
Science Homework Pass- Middle School
$30

Starting bid

This lucky middle school student is excused from one science assignment. Expires June 3, 2025
6th Grade Math Homework Pass item
6th Grade Math Homework Pass
$30

Starting bid

One middle school math homework pass for a 6th grader.
7th Grade Math Homework Pass item
7th Grade Math Homework Pass
$30

Starting bid

One middle school math homework pass for a 7th grader.
8th Grade Math Homework Pass item
8th Grade Math Homework Pass
$30

Starting bid

One middle school math homework pass for a 8th.
STEM item
STEM
$30

Starting bid

STEM teacher for a day. Your student will help Mr. Feltis plan and lead a STEM class.
6th Grade Spanish Homework Pass item
6th Grade Spanish Homework Pass
$30

Starting bid

A 6th grade student will be excused from one Spanish homework assignment.
7th Grade Spanish Homework Pass item
7th Grade Spanish Homework Pass
$30

Starting bid

7th grade student will be excused from one Spanish homework assignment.
8th Grade Spanish Homework Pass item
8th Grade Spanish Homework Pass
$30

Starting bid

An 8th grade student will be excused from one Spanish homework assignment.
Parent Painting Party item
Parent Painting Party
$40

Starting bid

This lucky parent and up to ten friends will enjoy a painting party class hosted by Mrs. Leonard.
Book Bunny Costume Chooser item
Book Bunny Costume Chooser
$10

Starting bid

Your child will get to choose Book Bunny's costume each day of the week for one week (Tuesday-Friday).
Book Scanner item
Book Scanner
$10

Starting bid

Your child will get to use the special library scanner to scan returned books one morning.
Librarian for Half a Day item
Librarian for Half a Day
$40

Starting bid

Your child will get to experience what it's like to be Mrs. Bush for half a day.
PE Time with 8th Grade item
PE Time with 8th Grade
$30

Starting bid

Your child's class will get an extra PE class when they get to join the 8th grade during their PE time.
Movie and Snacks item
Movie and Snacks
$40

Starting bid

Your child's class will get to enjoy a movie with special movies snacks in Mrs. Rayburn's room one afternoon.
2025-2026 SACS Family Basketball Pass item
2025-2026 SACS Family Basketball Pass
$30

Starting bid

You and your family will receive a family pass to all of the SACS home basketball games for the 2025-2026 season. A great item for basketball or cheerleading families!
Front Row Parking and Seats to Performances item
Front Row Parking and Seats to Performances
$30

Starting bid

You will have a special reserved seat and parking space for the Christmas and Spring Concerts.
Dress Down Day for your Child(ren) item
Dress Down Day for your Child(ren)
$50

Starting bid

Your child(red) will receive a dress down day (out of uniform) on a Friday.
Dress Down (or PJ) Day for the Class item
Dress Down (or PJ) Day for the Class
$100

Starting bid

Your child's class will get a choice of a dress down or PJ day.
Popsicles Party item
Popsicles Party
$30

Starting bid

Winning student's class will receive a popsicle party after recess one day.

