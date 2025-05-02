St. Bernadette's Festival Shop

Box of Hamburgers item
Box of Hamburgers
$50

Pack of 24 hamburger -Will arrange quick pick-up time

Bag of Hot Dogs item
Bag of Hot Dogs
$22

Hot Dog pack of 25-Will arrange quick pick-up time

Bag of Wassler's Brats item
Bag of Wassler's Brats
$20

Approx. 25 per bag-Will arrange quick pick-up time

Bag of Wassler's Mets item
Bag of Wassler's Mets
$20

Approx. 25 per bag-Will arrange quick pick-up time

2022 Annual T-Shirt--Size Adult S item
2022 Annual T-Shirt--Size Adult S
$5

Vintage T-Shirt

2022 Annual T-Shirt--Size Adult M item
2022 Annual T-Shirt--Size Adult M
$5

Vintage T-Shirt

2022 Annual T-Shirt--Size Adult XL item
2022 Annual T-Shirt--Size Adult XL
$5

Vintage T-Shirt

2023 Annual T-Shirt--Size Adult 2XL item
2023 Annual T-Shirt--Size Adult 2XL
$5

Vintage T-Shirt

2023 Annual T-Shirt--Size Adult XL item
2023 Annual T-Shirt--Size Adult XL
$5

Vintage T-Shirt

2023 Annual T-Shirt--Size Adult L item
2023 Annual T-Shirt--Size Adult L
$5

Vintage T-Shirt

2023 Annual T-Shirt--Size Adult M item
2023 Annual T-Shirt--Size Adult M
$5

Vintage T-Shirt

2023 Annual T-Shirt--Size Adult S item
2023 Annual T-Shirt--Size Adult S
$5

Vintage T-Shirt

2023 Annual T-Shirt--Size Youth L item
2023 Annual T-Shirt--Size Youth L
$5

Vintage T-Shirt

2023 Annual T-Shirt--Size Youth M item
2023 Annual T-Shirt--Size Youth M
$5

Vintage T-Shirt

2023 Annual T-Shirt--Size Youth S item
2023 Annual T-Shirt--Size Youth S
$5

Vintage T-Shirt

2015 Annual T-Shirt--Size Adult S item
2015 Annual T-Shirt--Size Adult S
$5

Vintage T-Shirt

2015 Annual T-Shirt--Size Adult M item
2015 Annual T-Shirt--Size Adult M
$5

Vintage T-Shirt

2015 Annual T-Shirt--Size Adult L item
2015 Annual T-Shirt--Size Adult L
$5

Vintage T-Shirt

2015 Annual T-Shirt--Size Youth M item
2015 Annual T-Shirt--Size Youth M
$5

Vintage T-Shirt

2015 Annual T-Shirt--Size Youth L item
2015 Annual T-Shirt--Size Youth L
$5

Vintage T-Shirt

2012 Annual T-Shirt--Size Adult M item
2012 Annual T-Shirt--Size Adult M
$5

Vintage T-Shirt

2010 Annual T-Shirt--Size Adult M item
2010 Annual T-Shirt--Size Adult M
$5

Vintage T-Shirt

2010 Annual T-Shirt--Size Adult M item
2010 Annual T-Shirt--Size Adult M
$5

Vintage T-Shirt

2013 Annual T-Shirt--Size Adult M item
2013 Annual T-Shirt--Size Adult M
$5

Vintage T-Shirt

2017 Annual T-Shirt--Size Adult M item
2017 Annual T-Shirt--Size Adult M
$5

Vintage T-Shirt

2016 Annual T-Shirt--Size Adult L item
2016 Annual T-Shirt--Size Adult L
$5

Vintage T-Shirt

2016 Annual T-Shirt--Size Adult M item
2016 Annual T-Shirt--Size Adult M
$5

Vintage T-Shirt

2018 Annual T-Shirt--Size Adult 2XL item
2018 Annual T-Shirt--Size Adult 2XL
$5

Vintage T-Shirt

2018 Annual T-Shirt--Size Adult M item
2018 Annual T-Shirt--Size Adult M
$5

Vintage T-Shirt

2019 Annual T-Shirt--Size Adult M item
2019 Annual T-Shirt--Size Adult M
$5

Vintage T-Shirt

2019 Annual T-Shirt--Size Adult 2XL item
2019 Annual T-Shirt--Size Adult 2XL
$5

Vintage T-Shirt

2014 Annual T-Shirt--Size Adult M item
2014 Annual T-Shirt--Size Adult M
$5

Vintage T-Shirt

2014 Annual T-Shirt--Size Youth M item
2014 Annual T-Shirt--Size Youth M
$5

Vintage T-Shirt

2011 Festival Mug item
2011 Festival Mug
$4

Vintage Mug

2010 Festival Mug item
2010 Festival Mug
$4

Vintage Mug

2014 Festival Mug item
2014 Festival Mug
$4

Vintage Mug

2018 Festival Mug item
2018 Festival Mug
$4

Vintage Mug

2019 Festival Mug item
2019 Festival Mug
$4

Vintage Mug

2015 Festival Mug item
2015 Festival Mug
$4

Vintage Mug

2016 Festival Mug item
2016 Festival Mug
$4

Vintage Mug

2012 Festival Mug item
2012 Festival Mug
$4

Vintage Mug

2013 Festival Mug item
2013 Festival Mug
$4

Vintage Mug

2017 Festival Mug item
2017 Festival Mug
$4

Vintage Mug

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing