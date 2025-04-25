eventClosed

St. Johns Academy's Online Auction

1765 Tree Blvd, St. Augustine, FL 32086, USA

A day Away Kayak Tours item
A day Away Kayak Tours
$50

Certificate for 2 on any regularly offered Merritt Island National Wildlife refuge Tours (Excluding Weekend Dino Bioluminescent Tours). Value: $117.70
Alligator Farm item
Alligator Farm
$60

One Day Adventure for 4 Value: $147.96
Amelia Island Museum of History item
Amelia Island Museum of History
$30

4 Ghost Tour tickets Value: $60.00
Amelia Island Museum of History item
Amelia Island Museum of History
$30

4 Ghost Tour tickets Value: $60.00
Amelia Island Museum of History item
Amelia Island Museum of History
$20

4 Admission Tickets Value: $40.00
Amelia Island Museum of History item
Amelia Island Museum of History
$20

4 Admission Tickets Value: $40.00
Amelia Island Museum of History item
Amelia Island Museum of History
$35

2 River Cruise Passes Value: $70.00
Ammo item
Ammo
$50

250 12 Gauge 2 3/4” Value: $100.00
Andaman Asian Cuisine item
Andaman Asian Cuisine
$10

$20.00 Gift Card
Antigua Veterinary Practice item
Antigua Veterinary Practice
$150

One free Spay/Neuter Value: $307.00
Arthur Murray Dance School item
Arthur Murray Dance School
$65

A 30 min private dance lesson, 45 minute group lesson and then a 45 minute party with other dancers Value: $137.00
Artisan Furniture and Finds item
Artisan Furniture and Finds
$125

$250.00 Gift Card
ASL Camp item
ASL Camp
$100

Free Week of ASL Camp $200.00
Baker Pest Control item
Baker Pest Control
$60

Pest Control Service Value: $185.00
Beachside Diner item
Beachside Diner
$15

$25.00 Gift Card
Bo Clark Basketball Camp item
Bo Clark Basketball Camp
$75

One week of Basketball camp from 1-4pm Value: $130.00
Bravos item
Bravos
$40

4 Free Pass Unlimited Jump and Ninja Play Value: $80.00
Captain Character item
Captain Character
$150

Free 3 hour Party for up to 30 children Value: $300
Cason Photography item
Cason Photography
$50

$100 credit toward Family Beach Portrait Session at Big Talbott Island State Park
Cason Photography item
Cason Photography
$50

$100 credit toward Family Beach Portrait Session at Treaty Oak Park
Catch 27 item
Catch 27
$25

$50 Gift Card
Catty Shack Ranch item
Catty Shack Ranch
$25

Family Pass Value:$54.00
The Wheel item
The Wheel
$15

$25.00 Gift Card
Classic Car museum of St Augustine item
Classic Car museum of St Augustine
$30

4 Passes Value:$60.00
Cold Cow item
Cold Cow
$10

$20 Gift Card
Colonial Quarter item
Colonial Quarter
$20

2 Tickets to the museum Value: $40.00
Colonial Quarter item
Colonial Quarter
$15

2 Tickets for the colonial experience Value: $30.00
Contora item
Contora
$100

Diamond Glow Facial Value: $200.00
Cummer Museum item
Cummer Museum
$65

Family admission pass for 2 adults and 6 children Value: $130.00
Dasher Watch Co. item
Dasher Watch Co.
$175

A manual wound Linden Chronograph from Dasher Watch Co. The 39mm Sport watch was made to set you forward in adventure. Featuring modern components and vintage inspiration. The Linden comes on our 1.3MM Mesh Bracelet and is supplied with a DWC Watch box. Now featuring an exhibition case back. Value: $399.00
Deprey Chiropractic item
Deprey Chiropractic
$75

One Consultation, Examination and Full Chiropractic Spinal Adjustment Value: $150.00
Emma Concert Association item
Emma Concert Association
$30

2 Tickets to the Ocala Symphony Orchestra Value: $60.00
E.P.PG. Law of St. Johns item
E.P.PG. Law of St. Johns
$450

Good for an Estate Planning Package for One. Will, Power of Attorney, health Care Surrogate, Living Will and Dementia Provisions Value: $900
First Coast Opera item
First Coast Opera
$60

2 tickets to a Fully Staged Opera in December or the Spring Value: $120
Fit Mamas Tribe item
Fit Mamas Tribe
$115

1 Month Unlimited Group Fitness Classes, 1 Body Scan and 1 Goal Setting Session (must be a new member) Value: $224
Five Star Pizza item
Five Star Pizza
$10

Large 1 topping Pizza Value: $20.00
Fountain of Youth item
Fountain of Youth
$25

1 Family (up to 4 people) Single Day Pass Value: $53.00
Fountain of Youth Jiu Jitsu Academy item
Fountain of Youth Jiu Jitsu Academy
$50

Free week for the Family. Includes Jim Jitsu, Moi Tai, and Boxing. Classes Monday through Friday Mornings and Evening. Saturday Morning Value: $100.00
Fountain of Youth Spa item
Fountain of Youth Spa
$75

Laser Hair Removal Value: $150
Fountain of Youth Spa item
Fountain of Youth Spa
$100

ZO-PEEL AND GO Value: $199.00
Fury Water Adventures Key West item
Fury Water Adventures Key West
$60

Live Music Sunset Sail for 2 Value: $120
God’s Country Outfitters item
God’s Country Outfitters
$110

Genuine Alligator Brown Leather Phone case IPhone 15 pro or Max Value: $220.00
Great Daye Fishing Charters item
Great Daye Fishing Charters
$100

2 Hour Sandbar/Dolphin Trip for 6 People Value: $200
Guy Harvey Resort item
Guy Harvey Resort
$150

2 night 3 day stay Sunday -Tuesday Value: $300
Harry’s Seafood Bar and Grille item
Harry’s Seafood Bar and Grille
$10

$20.00 Gift Card
Harvest and Honey Charcuterie item
Harvest and Honey Charcuterie
$275

A mobile charcuterie board experience for up to 20 people. Delivered fresh and served in style! Value: $550.00
Homosassa Springs Wildlife Park item
Homosassa Springs Wildlife Park
$15

2 adult and 2 children Park pass Value: $36.00
Hurricane Express Wash item
Hurricane Express Wash
$15

1 Category 5 Car wash including Xtreme Carnauba, Xtreme Shield, Tire Shine, Wheel Clean, Rust Inhibitor, Sealer Wax, Polish Wax, Spot Free Rinse Value: $25.00
The Hyppo item
The Hyppo
$10

$20 Gift Card
Isaac Physical Therapy item
Isaac Physical Therapy
$50

60 min evaluation and treatment Value: $100.00
Island Donuts item
Island Donuts
$15

$25.00 Gift Card
Kingfish Grill item
Kingfish Grill
$15

$25.00 Gift Card
Longhorn Steakhouse item
Longhorn Steakhouse
$15

$25.00 Gift Card
Mango Mangos item
Mango Mangos
$15

$25.00 Gift Card
Marineland item
Marineland
$70

2 Meet and Greet the Dolphins Passes Value: $140
Mellow mushroom item
Mellow mushroom
$25

$50.00 Gift Card
Meta Health Physical Therapy item
Meta Health Physical Therapy
$50

A One Hour Lymphatic Massage A gentle, specialized form of bodywork that encourages flow of lymphatic fluid through the body, aiding in waste removal and potentially reducing swelling. Value: $100
Old Time Pottery item
Old Time Pottery
$15

$25.00 Gift Card
Old Town Trolley Tours item
Old Town Trolley Tours
$25

2 VIP Tour and Attraction Passes Value: $50.00
Optimal Health St. Augustine item
Optimal Health St. Augustine
$75

1 Dexascan- includes bone density scan and total body composition scan Value: $150.00
Painting the Coast
$150

Interior or Exterior Painting up to $300
Papa Johns item
Papa Johns
$10

$20.00 Gift Card
Pizalleys item
Pizalleys
$25

$50.00 Gift Card
Prime IV item
Prime IV
$75

A Primary IV Hydration Value: $150.00
PRP Wines item
PRP Wines
$200

A Private In-Home Wine Tasting for 12 people. 90 Minute, Includes 8 bottles of Wine and Wine Consultant Value: $415
Pure DPC medicine and Aesthetics item
Pure DPC medicine and Aesthetics
$150

24 Units of Botox Value: $300.00
Pussers item
Pussers
$15

One Lunch Value: $30.00
Raintree Restaurant item
Raintree Restaurant
$50

$75 gift card and 2 Wine Glasses Value: $100.00
Ring Power Cooler item
Ring Power Cooler
$80

40 quart cooler Value: $160.00
Roar Fitness item
Roar Fitness
$500

(20) 30 minute 1:1 Highly Specialized Personal Training Sessions Value: $1,000
Salt Life Food Shack item
Salt Life Food Shack
$25

$50.00 Gift Card
Saltwater Shooting Club item
Saltwater Shooting Club
$195

Rifle Ranger, Pistol Range, 3D Archery Range, Sporting Clays, Five Stand, FITSAC Value: $395.00
Salty Sistas Surf School item
Salty Sistas Surf School
$50

1-90 Minute Surf Lesson with a former St. John’s Academy Teacher, Beth Masters Value: $100.00
San Sebastián Winery item
San Sebastián Winery
$5

$10.00 Gift Card
Blanton’s Single Barrel Bourbon Whiskey item
Blanton’s Single Barrel Bourbon Whiskey
$125

Value: $250
Colonel E.H. Taylor Jr. Single Barrel Bourbon Whiskey item
Colonel E.H. Taylor Jr. Single Barrel Bourbon Whiskey
$125

Value: $250
St Augustine Surf School item
St Augustine Surf School
$150

1 week of surf camp Value: $295.00
St Augustine Wild Reserve item
St Augustine Wild Reserve
$35

2 Guests on a Tour of the Reserve Value: $70.00
St. Augustine Salt Spa item
St. Augustine Salt Spa
$35

2-45 Minute sessions in the Salt Cave Value: $74.00
Stir it Up item
Stir it Up
$10

$20.00 Gift Card
Stone Climbing item
Stone Climbing
$15

A Day Pass including shoe rental Value: $27.00
Sunshine Shop item
Sunshine Shop
$15

$25.00 Gift Card
Taxslayer Gator Bowl item
Taxslayer Gator Bowl
$75

Two Tickets Value: $150.00
Teepee Slumbers Party item
Teepee Slumbers Party
$120

A Custom Slumber party for 4. Value: $240 Rental Delivery-Set Up & Styling-Next Day Collection -Theme Decor-Handmade CE Certified Teepee Tents-Luxurious Mattress-Mattress Protector and Fresh Cotton Sheets-Fluffy Blankets-Breakfast Tables-Decorative Cushions and Lanterns, Fairy Lights, Bunting
Wild Animal Safari Pine Mountain Ga item
Wild Animal Safari Pine Mountain Ga
$75

4 Admission Passes Value: $125.00
Zaba’s item
Zaba’s
$15

$30.00 Gift Card
Ice Mule Classic Medium item
Ice Mule Classic Medium
$45

A floating backpack style, soft cooler. Value: $85
Ice Mule Classic Large item
Ice Mule Classic Large
$70

A floating backpack style, soft cooler. Value: $140.00
151st Kentucky Derby Woodford Reserve Bourbon and 2 Woodford item
151st Kentucky Derby Woodford Reserve Bourbon and 2 Woodford
$36

Value: $76.00
5 Combo Meals item
5 Combo Meals
$15

ONLY GOOD AT CERTAIN LOCATIONS: Coupons: 5 Free Combo Meals - Value: $25.00 We have two different McDonald managers donating this year (representing different locations) so be aware of which locations you are bidding on. Redeemable Only At: 1106 N. Ponce DeLeon Blvd: 2340 SR 16 in St Augustine; 51 S. 3rd St.; 435 Atlantic Blvd & 14200 Beach Blvd. in Jacksonville; 317 Marsh Landing Pkwy.; 100 Ponte Vedra Point Blvd. in Ponte Vedra.
2-4mm Round Moissanite VS1 Color Grade E Brilliant Cut item
2-4mm Round Moissanite VS1 Color Grade E Brilliant Cut
$350

Value: $700
Fidgets, Fashion & Fairytales item
Fidgets, Fashion & Fairytales
$40

Includes 3 Barbie Dolls, a sparkle girl, Gabby’s dollhouse doll, a bracelet making Kit, multiple fidget spinners, a Mini Mermaid Garden, Watercolors with Painting Pad, scratch Art, Shimmer Corns Alicorn, mini squishmallows and Tiara. Value: $80.00
Osmo Genius Kit item
Osmo Genius Kit
$20

Value: $40.00
Osmo Pizza Kit item
Osmo Pizza Kit
$30

Value: $60
Pet Gift Basket with Boarding Certificate item
Pet Gift Basket with Boarding Certificate
$135

Value $270.00
Mrs. Doheny's Kindergarten Artwork item
Mrs. Doheny's Kindergarten Artwork
$50

“Peace Dove” A beautiful, colorful dove created with the tiny finger prints of each student. Each child’s finger print is a different color and includes their unique (and adorable) autograph below their color as a guide. The piece features Jeremiah 29:11 - “For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Value: Priceless
Lion’s Mane Mushroom Grow Kit item
Lion’s Mane Mushroom Grow Kit
$50

Lion’s Mane Mushroom Grow Kit An edible and medicinal Fungus. It supports brain health, nerve function, and digestive health with potential to improve cognitive function, anxiety, memory and focus. Great for sautéing, deep frying, in stews and for roasting. A good white meat substitute. Grow kit takes 30 days to mature. Value: $100.00
St. John’s Academy Summer Camp item
St. John’s Academy Summer Camp
$125

On Week SJA Summer Camp Value: $250.00
Discovery Lab
$75

One (11 session) Fall or Spring Discovery Lab valued at $150 (Expires May 2026).

