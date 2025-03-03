eventClosed

St. Joseph's Catholic School Silent Auction

144 17th St SE, Grand Rapids, MN 55744, USA

Full Fishing Day with Grant Prokop for 2
$350

Fishing for a day with one of the best in the business.
Bourbon + Bites @ Rapids Brewing
$700

An exclusive night of bourbon tasting with 6-8 of your friends led by Bill Martinetto at Rapids Brewing. Taste premium whiskeys and eat delicious lite bites. The higher the bid the deeper Bill digs into the secret seller, and the more elevated your experience gets!
Pool Party Package @ Timberlake
$150

3 hr pool party with 12 wristbands to Grand SplashWaterpark at the Timberlake, basket of pool toys included!
Pasta Party for up to 8
$150

Up to 8 people can enjoy a Wednesday night pasta party at the Timberlake from 5-8pm. Select your own ingredients and watch the chef prepare your feast. Pasta served with house or caesar salad and hot popovers. Beverage choices include: Tea, coffee, pop, tap beer, or house wine. Served in private room in the restaurant or outdoor patio. Valid on any Wednesday from April 23 - December 17th
Bourbon Basket - Curated by Coldwell Banker Northwoods
$350

Indulge in the luxurious experience of some of the finest whiskeys around with this carefully curated basket. Whether you're a whiskey connoisseur or a casual enthusiast, this collection is sure to delight your senses and elevate any occasion.
1-hr Sea Plane Ride w/ Kenny Forst
$250

Up to 3 people departing from pokegama lake. High performance floatplane piloted by a legendary (debateable) local pilot. Over 100 miles can be covered in this hour. Feel free to direct your pilot to attractions and sights you've always wanted to see from the air, OR, if you are feeling brave, take the controls and go where YOU want to go. This is your invitation to experience a truly unforgettable adventure.
Grand Rapids Orthodontics Gift Card
$500

Give the gift of a radiant smile and a confident tomorrow! $750 Gift Card
Christmas Program Front Row Pew #1
$100

Get the best view in town for the Christmas Program at St. Josephs 2025. You are going to want to snag this pew which seats up to 8 people for the perfect view of this special program put on by the students!
Christmas Program Pew #2
$100

Get the best view in town for the Christmas Program at St. Josephs 2025. You are going to want to snag this pew which seats up to 8 people for the perfect view of this special program put on by the students!
Front Row Parking Spot St. Josephs Christmas Program
$150

A MUST BID ON ITEM! Reserved front row parking for this busy busy night at St. Josephs for the School Christmas Program!
3 Month Family Membership
$175

3 month membership to the YMCA! This allows you to use: Pool, Sauna, Whirlpool, Racquetball courts, wellness center, fitness classes, water fitness classes, track and gym.
Northwoods Acupuncture- Self Care Package
$150

Treat yourself! Pick 5: 30 Minute Massage with Danae Iconic Detox Foot Bath Fire Cupping Session Far Infrared Crystal PEMF Mat Session Frequency-Specific Micro-Current Session Herbal Foot Bath Infusion Infrared Sauna Session Acupuncture Consultation Red Light Consultation Up to $315 value! Pick the 5 Services you would like, and then call to set up an appointment!
Go Cart
$175

The GOTRAX Dyno Drift Go Kart is a thrilling way for kids to play. With two 180-Watt motors, two 12 Volt batteries, and speeds of up to 8 MPH, this ride is sure to offer endless entertainment. The Dyno Drift is suitable for children ages 8-12.
Remote Start Gift Card & Premium Car Cleaning Basket
$200

Joe's garage remote Start Gift Card & Premium Car Cleaning Basket!
Sukha Spaces King/Queen for a Day
$200

Treat yourself to the ultimate pampering! Package Includes: Center Spa: 20 Units of Botox or IV Drip Center Studio: 1 Month Transcend Membership Salon Brad: Renewal Remedy & Haircut NoPo: $50 Giftcard Total Value: $575
NorthCliff Property Services Window Cleaning Package
$250

The service includes cleaning the exterior windows of a home, up to a $500 dollar value!
Monthly Baked Goods Basket
$150

Monthly Basket of Baked goods by Ann Weliver
1 Hour Massage From Shannon Aultman
$50

https://healinghandsgr.com/
Twins Tickets (2 Tickets)
$100

Thanks Rapids Radio for donating a night out to the ball field!
E-Bike
$950

Whether you're commuting to work or embarking on a weekend escapade, an e-bike combines the thrill of cycling with the ease of electric power, turning any journey into a joyful ride.
1hr of Ice Time @ Yanmar Arena
$100

1 Hour of ice time rental subject to availability
Northwoods Cleaning Co. Gift Certificate
$200

Gift Certificate for 10 hours of cleaning from Northwoods Cleaning Company. We are a locally owned cleaning company located in Northern Minnesota. We provide routine cleaning, spring/fall deep cleans, window cleaning, move out cleans, construction clean ups, vacation rental cleans and much more.
Joyride Bus 4hr Rental
$400

47 Passenger Limo Bus, everything you need to have a good time. Great for Bachelor/Bachelorette parties, birthdays, weddings, and other events!
Mount Itasca Tubing Gift Certificate
$80

$100 gift certificate for Tubing from Mount Itasca!
3 Bottles of Bourbon
$200

A great addition to any home bar, or a great gift to give for a summer event, instead of wine bring Whiskey. Three premium bottles of Whiskey!
75 Gift Certificate Grand Rapids Gymnastics Academy
$60

https://www.grgymacademy.com/
Signed Wild Hockey Stick
$200

2024-25 Team Signed Wild Stick! Priceless and SO SO COOL for Hockey lovers.
Terrance Fogarty Painting #572 of 998
$500

Terrance Forgarty framed state tournament painting Donated by Dave Pederson.
MN State Fair (2 General Admission Tickets)
$25

https://www.mnstatefair.org/
Minnesota Zoo Tickets w/ Parking (4 tickets)
$50

Created by the State of Minnesota, the Minnesota Zoo opened in 1978 with a mission to connect people, animals, and the natural world to save wildlife. Cutting-edge exhibits provide exciting experiences with animals and their habitats introducing guests to species from around the globe. Education programs engage audiences at the Zoo, throughout the region, and around world. Conservation programs protect endangered species and preserve critical ecosystems. Learn more about the Minnesota Zoo—our mission, leadership, and history.
2 Outfield Reserved MN Saints Tickets
$35

Take me out to the ball game! Fun date night idea, or grab one of the kiddos and head over to CHS field in St. Paul for a summer ball game.
Vince Schute Wildlife Sanctuary (4 Tickets)
$40

Black Bear Viewing at the Vince Shute Wildlife Sanctuary
Dinner & A Show at the Chanhassen Dinner Theater (2 Tickets)
$150

2 Tickets to a show Sunday-Friday ONLY For 55 years, Chanhassen Dinner Theatres has been recognized for fine dining and excellent entertainment experiences from Broadway musicals to concerts to comedy. Guests relax and enjoy tableside service. AAA Magazine says, “Any Twin Cities visit should include an evening at Chanhassen!”
$50

As the largest waterpark in the state, Wild Water West is the best summer entertainment in South Dakota! We’ve been in business of providing safe, family fun for over 36 years. Thousands visit every year, to enjoy family fun! With water and land attractions for the young and the young at heart, everyone can get their fill of thrills. https://wildwaterwest.com/about/
Bakken Museum
$50

https://thebakken.org/ 5 Museum Passes Today, The Bakken Museum inspires a passion for innovation by exploring the potential for science, technology, and the humanities to make the world a better place. Located on the West shore of Bde Maka Ska, the museum features interactive exhibits, a medicinal garden, a world-renowned collection of artifacts, and exceptional STEM education programs.
Minneapolis Institute of Art (4 Tickets)
$60

Inspiring wonder through the power of art. The Minneapolis Institute of Art enriches the community by collecting, preserving, and making accessible outstanding works of art from the world’s diverse cultures.
MN Orchestra
$75

https://www.minnesotaorchestra.org/ Led by Music Director Thomas Søndergård, the Minnesota Orchestra is a Grammy Award-winning orchestra known for acclaimed performances around the world. We’re on a mission to enrich, inspire and serve our community as an enduring symphony orchestra.
Rick Bronsons House of Comedy
$150

Voucher for 8 tickets. Exclusions, purchase of food or drink required! Obviously suffering from classic male over compensation disorder – Rick went from one big ass mall to yet another big ass mall. Located at Mall of America in Bloomington Minnesota – The House of Comedy continues its ongoing pursuit for comedic excellence.
Science Museum of MN
$80

4 Passes https://new.smm.org/ Among our interactive exhibits, collection with over two million objects, and continuous scientific research, we believe there’s always something new to discover.
4 Tickets to Great Plains Zoo or Butterfly House & Aquarium
$40

4 Tickets for Admission to either Great Plains Zoo or the Butterfly House & Aquarium
Black Hills Playhouse -4 Ticket Package for Summer 2025
$100

https://www.blackhillsplayhouse.com/ The mission of the Black Hills Playhouse is to foster a dynamic and inclusive environment where creative thinkers and artists collaborate to produce distinctive theatre and groundbreaking education programs that explore the full spectrum of the human experience.
One Night Stay in Premium Room @ Fortune Bay
$90

Sunday-Thursday ONLY! https://fortunebay.com/ Our noted casino hotel in Tower, MN has two floors of gaming that include poker, slot machines, blackjack, and the latest in slots entertainment. Not only do we provide the best in gaming but all the luxuries you would expect from a first-class casino and resort. There is an outdoor sundeck, an expansive indoor pool, an indoor jacuzzi, a sauna, a pool exclusively for the children, and small workout center with the latest exercise gear.
MN Renissance Festival - 2 Admission Tickets
$30

Tickets Valid only Aug 16-17, 23-24, 30-31 or Sept 1, 6-7 & Sept 26 https://renaissancefest.com/ The Minnesota Renaissance Festival began its journey in September of 1971 on a 22 acre field in Jonathan, MN. More than 25,000 people visited the two weekend grand opening of the festival, then named “A Celebration of Nature, Art, and Life!” That celebration has since relocated to Shakopee, MN and has grown to be the largest Renaissance Festival in the United States with an annual attendance of 300,000.
2 Tickets to the Childrens Theater Company.
$40

2 tickets to one performance 24/25 season! https://childrenstheatre.org/
Fr. Jerry Eskimo Ice Fishing Tent
$150

Eskimo Ice Fishing Tent for 3 people
Fr. Jerry's Vexilar FLX28 with accessories
$350

Vexilar FLX28 with accessories. Similar to: https://store.vexilar.com/ultra-pack-lithium-flx28-w-pv.html
Fr. Jerry's Ice Fishing Auger to attach to drill
$75

Fr. Jerry's Ice Fishing Rod Holder, hard case
$35

Large Everyday tote
$30

Handmade and one of a kind by Lisa Neururer
Canvas Everyday Tote
$25

Handmade and one of a kind by Lisa Neururer
Small Everyday tote
$25

Handmade and one of a kind by Lisa Neururer
Lola Crossbody
$25

Handmade and one of a kind by Lisa Neururer
Family Session & Print
$250

Family Photo Session with Silver Bear Studio, a $450 Value package! https://www.silverbear-studio.com/
Senior Session
$150

Senior session with Silver Bear Studio, a value of $299.
Bauer Sauce Kit
$90

The Original Hockey Yard Game, Training & Trick Shot Kit. Rated #1 Yard Game by NHL. Imagine Corn Hole / Bean Bags but Hockey Style. From the ice to the sand & everywhere in between, Stay Saucy Our Friends
Sugar Hills Golf Day Package
$175

4 18 hole golf passes, logo balls, tees, apps from Otis's + Hat
Mark Spoden Hand Painted Antlers #1
$50

Mark Spoden Hand Painted Antlers #2
$50

Katie Scharpf handmade bag
$35

Stylish handmade bag by Katie Scharpf
Katie Scharpf crossbody handmade bag
$25

Stylish handmade bag by Katie Scharpf
8x10 handmade wood frame #1 - Bob Beaver
$15

8x10 handmade wood frame #2 - Bob Beaver
$15

Handmade wood window pane mirror - Bob Beaver
$35

Wooden Fish Wall Decor - Bob Beaver
$30

Weber 3 Burner Liquid Propane Outdoor Griddle Black
$175

Scrambled, cheesy eggs with crisp bacon, toasted Italian paninis and juicy smashed burgers with caramelized onions are just the beginning of what you can create on your Weber Griddle. Featuring a specially engineered 3-burner system, this high-performance griddle is designed to provide fast, even heat from edge-to-edge
$100 Gift Card
$60

Serves happy hour food · Serves great cocktails · Serves vegetarian dishes 2840 US-169, Grand Rapids, MN 55744
2 $25 Gift Cards
$35

MEKHI BLACKMON Mini Signed Helmet
$25

Reif Dance Production Tickets - Hansel and Gretel
$35

Byron Buxton signed photo
$25

Bent Paddle Gift Card & Frost River Toiletry Bag
$80

Value of $150
4 tickets IIHF World Junior Semifinal Game 1
$200

4 tickets - lower bowl location Approximate value = $350 Sunday, Jan. 4 - Semifinal Game No. 1 (tentative 3:00 p.m. CT start time) Donated by: Minnesota Sports & Events

